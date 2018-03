Heute in Wien: 25.3.2018

25 Tagestipps (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Viele von uns haben eine freie Woche vor sich und wollen ihre Freizeit effektiv nutzen. Dafür bietet sich bereits heute die Gelegenheit und zwar mit diesem vielfältigen Tagesprogramm.

Schnell mal eben nach Budapest

Aufgrund der großen Glasfassade und dem schönen Schriftzug wirkt das Lokal des ungarischen Paares, Livia und Peter, sofort einladend. Hier gibt es den ganzen Tag Frühstück, weshalb sich das Bistro perfekt für einen verschlafenen Sonntag eignet.

Budapest Bistro

Wo Pilgramgasse 10, 1050 Wien

Wann 8:00 – 16:00 Uhr

Perspektivenwechsel

Seit gestern stehen die Tore der IG Bildende Kunst offen, um die Wanderausstellung über den „langen Sommer der Migration 2015“ zu besuchen. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen die Sichtweisen Geflüchteter in Bezug auf Migration, sowie ihre eigenen Fluchterfahrungen. Ausgedrückt und präsentiert werden diese anhand von Audio-, Foto-, Videoaufnahmen und Kunstwerken.

Yallah!? Über die Balkanroute

Wo IG Bildende Kunst, Gumpendorfer Straße 10-12, 1060 Wien

Wann 13:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Die Kunst, über sich selbst zu lachen

Die Pubertät kann etwas sehr Erheiterndes sein, wenn man darüber hinweg ist. Beim Tagebuch Slam gewähren uns die Mutigsten der Mutigen tiefste Einblicke in eine Zeit, die oft von übertriebenem Drama und Peinlichkeiten geprägt ist.

51. TAGebuch Slam Wien

Wo TAG, Gumpendorfer Straße 67, 1060 Wien

Wann 19:00 – 21:30 Uhr

Der Sommer kann kommen

Endlich ist es wieder soweit – die Saisoneröffnung von „Kein Sonntag ohne Techno“ stellt so etwas wie den Startschuss für die warme Jahreszeit dar. Zwar ist von Badesaison erstmal noch keine Rede, trotzdem wird am Sonntag schon in der Außensauna ab 14:00 Uhr, im Dampfbad ab 22:00 Uhr, im Ruheraum ab 22:30 Uhr und in der Innensauna ab 23:00 Uhr von Max Wanderer, Paco Di Bango, Verleger und Co. eingeheizt.

Kein Sonntag ohne Techno – Season Opening

Wo Pratersauna, Waldsteingartenstraße 135, 1020 Wien

Wann 14:00 – 5:00 Uhr

Wieviel 6,- Euro vor 17:00 Uhr (+ Facebook-Posting), danach 10,- Euro

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

Heute in Wien: 24.3.2018 Die Aussicht auf a. ein ausgiebiges Frühstück in Pötzleinsdorf, b. den ressourcenschonenden Erwerb neuer Kleidung, c. die Auseinandersetzung mit Umweltschutzthemen

Heute in Wien: 23.3.2018 Heute führt uns die Lust auf Wiener Küche ins Heinz, später begeben wir uns auf Schnäppchenjagd auf den Plattenflohmarkt, führen einen anregenden Diskurs mit

Heute in Wien: 22.3.2018 Hoffentlich seid ihr fit, denn heute steht viel am Programm. Zur Stärkung holen wir uns ein Pastrami Sandwich, damit wir später aufmerksam der Präsentation aktueller

« Heute in Wien: 24.3.2018