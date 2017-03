Heute in Wien: 25.3.2017

25 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Bei traumhaften Temperaturen auf der Donauinsel in den Frühling tanzen, köstliche Cheesecakes verkosten und am Abend dann bissl Beislluft schnuppern – so stellen wir uns einen perfekten Samstag vor! Unsere Tagestipps!

Frühlingstanz!

Unter dem Motto „Tanz dich frei und den Frühling herbei“ wird heute im Himmel und Wasser auf der Donauinsel mit Freunden zu elektronischer Musik am Lagerfeuer getanzt!



Freilustdisko – Frühlingstanz – Elektrodank

Wo Himmel und Wasser, Steinspornbrücke 1, 1220 Wien

Wann 14:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Freie Spende!

Cheesecake Tasting

Es ist wieder so weit! Heute geht das Marriott Cheesecake Tasting in die nächste Runde! Von 12:00 bis 16:00 Uhr könnt ihr heute im Garten Café köstliche hausgemachte Cheesecakes verkosten. Jedoch gilt: First come, first serve!

Marriott’s Cheesecake Tasting

Wo Vienna Marriott Hotel, Parkring 12a, 1010 Wien

Wann 12:00 – 16:00 Uhr

Wieviel Kostenlos!

Abendessen auf Wienerisch

Es blangt uns nach Tafelspitz, Schnitzel und an g’scheitn Bier dazua. Deshalb heute Abendessen im Haas Beisl. Ur-Wienerisch, ein bissl ranzig und garantiert mit Sitzenbleiber-Faktor!

Haas Beisl

Wo Margaretenstraße 74, 1050 Wien

Wann 11:00 – 22:00 Uhr

Party am Samstag!

Zur Feier der erwachenden Frühlingsgefühle und steigenden Temperaturen, lädt MALEFIZ heute Abend zu einem Spring Special ins fluc + fluc wanne!

MALEFIZ – Big Spring Issue!

Wo fluc + fluc wanne, Praterstern 5, 1020 Wien

Wann ab 23:00 Uhr

Wieviel 5,- Euro (vor 23:00 Uhr) und 10,- Euro (nach 23:00 Uhr)

