Heute in Wien: 25.2.2017

Tagestipps für Wien

Comedy, Romantik pur oder doch lieber Party? Diese Frage stellt sich heute Samstag! Hier unsere Tagestipps!

Energie tanken!

Wir starten den Tag mit einem gemütlichen Spaziergang am Wiener Wilheminenberg. Denn frische Luft, etwas Bewegung und Natur tun dem Körper immer gut!

Stadtspaziergang Wilheminenberg

Wo Johann-Staud-Straße 75, 1160 Wien (möglicher Ausgangspunkt)

Wann am besten tagsüber!

Romantisches Dinner zu zweit …

Wer sich den Alltag mit einem romantischen Dinner zu zweit oder einem gemütlichen Abend mit seinen besten Freunden versüßen will, sollte dies in die Marktlücke im 2. Bezirk tun. Denn hier erwarten euch köstliche Speisen sowie ein stilvolles Ambiente!

Marktlücke

Wo Große Pfarrgasse 5, 1020 Wien

Wann 17:00 – 1:00 Uhr

Fun Fun Fun!

Der Amerikaner Paul Salamone weiß wie man Leute zum Lachen bringt! So schafft er es sogar unseren Freunden aus Deutschland ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern – also sollte das in Wien kein Problem werden!

How To Laugh in English – Cabaret

Wo Tunnel Vienna, Florianigasse 39, 1080 Wien

Wann 19:30 – 22:00 Uhr

Wieviel 15,- Euro – Tickets

Jubiläum, Jubiläum!

Der Teenbeat Club feiert sein 10Jähriges Jubiläum! Zwei Bands, eine Handvoll DJs, eine Ausstellung, eine Filmpremiere und ein Buchband stehen diesmal am Programm!

Teenbeat feiert 10 Jahre

Wo WUK, Währinger Straße 59, 1090 Wien

Wann ab 20:00 Uhr

Wieviel Freier Eintritt oder Pay as you wish to support the scene

