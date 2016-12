Heute in Wien: 25.12.2016

25 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Gut geschlafen? Wir hoffen ihr hattet gestern ein schönes Weihnachtsfest! Wie ihr am besten in den heutigen Tag starten könnt und was ihr mit unliebsamen Geschenken tun könnt, verrät euch STADTBEKANNT!

Family Breakfast!

Um gut in den heutigen Tag zu starten, empfehlen wir ein Frühstück – oder für Langschläfer einen Brunch – mit den Liebsten! Egal ob zuhause oder im Lieblingslokal – das Beisammensein zählt! Hier einige Lokalempfehlungen von uns!

Unsere 11 liebsten Frühstückslokale

Wo daheim oder in seinem liebsten Frühstückslokal

Wann nach dem Aufstehen!

Geschenke-Recycling

Auch dieses Jahr zu Weihnachten wieder ein paar unliebsame Geschenke unter dem Weihnachtsbaum gefunden? Wir haben einige wertvolle Tipps für euch was ihr damit tun könnt!

Was tun mit unliebsamen Geschenken?

Wann zu jeder Tageszeit

Reopening im 1. Bezirk

Das WOHNZiMMER in der Innenstadt eröffnet heute neu – und das nur 5 Minuten von der ehemaligen Location! Euch erwartet eine Nacht voller Party und die ersten 111 Gäste bekommen ein Welcome Shot!

WOHNZiMMER 2.0 – Opening & Weihnachtsfeier

Wo wird noch bekannt gegeben!

Wann 16:00 – 4:00 Uhr

Wieviel Freier Eintritt!

Gypsy Swing!

Wer heute Abend Lust auf etwas Unterhaltung hat, ist im Porgy & Bess genau am richtigen Platz! Denn hier begeistert heute ein feuriges Sextett mit ihren Swing-Sounds gemischt mit Wienerlied und Schlager – auf jeden Fall einen Besuch wert!

Gewürztraminer – Tanzverbot

Wo Porgy & Bess, Riemergasse 11, 1010 Wien

Wann 20:30 Uhr

Wieviel 20,- Euro – Tickets

