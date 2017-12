Heute in Wien: 25.12.17

25 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Wir essen und trinken uns heute durch den Montag. Zum Frühstück gibt’s Espresso, tagsüber Vanillekipferl und am Abend einen feinen Gewürztraminer. Mahlzeit und einen schönen Christtag!

Espresso zum Frühstück

Das Espresso in der Burggasse ist ein absolutes In-Lokal und perfekt für den Montagmorgen. Hier hat man ab 7:30 Uhr geöffnet (nicht, dass wir da schon so gerne wach wären), das heißt einem frühen Frühstück mit extra viel Kaffee steht nichts im Wege. Einen schönen Start in den Tag wünschen wir!

Espresso Burggasse

Wo Burggasse 57, 1070 Wien

Wann 7:30 – 1:00 Uhr

Kipferl für Alle!

Wenn ihr heute in der Schmarren & Palatschinkenkuchl vorbeischaut, kriegt ihr zu jedem Heißgetränk gratis Vanillekipferl dazu. Und welche Keks (neben Butterstangerl, versteht sich) sind die besten Keks überhaupt? Vanillekipferl natürlich!

Kipferln

Wo Heindl Schmarren & Palatschinkenkuchl, Köllnerhofgasse 4, 1010 Wien

Wann ab 10:00 Uhr

Wie lange noch auch morgen ab 10:00 Uhr!

Wein in Konzertform

Die Gypsy Swing & Jazz Gruppe Gewürztraminer schenkt ein bisserl Gmischten Satz ein präsentiert heute Abend im Porgy & Bess eine (weihnachtliche?) Wei(h)nauswahl. Prost und viel Vergnügen!

Gewürztraminer & der Gmischte Satz

Wo Porgy & Bess, Riemergasse 11, 1010 Wien

Wann 20:30 Uhr

Wieviel Stehplatz 20,- Euro (Tickets)

