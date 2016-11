Heute in Wien: 25.11.2016

25 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Besonders heiß geht es heute beim Poetry Rotlicht Slam zu! Wer jedoch keine Lust auf Fleisch verspürt, der ist auf der Vegan Planet im MAK genau richtig …

Veggie Planet

Heute lädt die Vegan Planet Wien wieder ins MAK. Hier erwarten euch unter anderem interessante Vorträge, kulinarische Köstlichkeiten sowie unterhaltsame Kochshows. Also für Freunde der veganen Kücke ein Muss!

Vegan Planet Wien

Wo MAK, Stubenring 5, 1010 Wien

Wann 14:00 – 20:00 Uhr

Wieviel 10,- Euro

Wie lange noch bis 27. November 2016

Flohmarkt-Time!

Kleider aller Art sowie jede Menge an Krimskrams kann man heute am Flohmarkt in der Angewandten ergattern. Und das bei guter Musik und selbstgemachten Köstlichkeiten!

Flohmarkt in der Angewandten

Wo Universität für angewandte Kunst, Oskar Kokoschka-Platz 2, 1010 Wien

Wann 12:00 – 20:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Poetry Slam!

Dichtkunst vom Feinsten zum Thema „Liebe-Erotik-Beziehung“ gibt es heute beim Poetry Rotlicht Slam zu hören. Egal ob man selbst mitmacht oder Teil der Publikumsjury ist – es wird bestimmt heiß!

Poetry Rotlicht Slam

Wo Arena Bar Variete Theater Cafè, Margaretenstraße 117, 1050 Wien

Wann 19:30 Uhr

Wieviel 6,- Euro (Anmeldung an „schreibi66@gmx.at“)

Tanz-Performance

Das Verhältnis zwischen industriell geprägter Umwelt und Mensch ist das Thema dieser mitreißenden Auführung der Tanz Company Gervasi in der Akademie der Bildenden Künste.

Tanz Company Gervasi: conseQUENCE

Wo Aula der Akademie der Bildenden Künste, Schillerplatz 3, 1010 Wien

Wann 19:30 Uhr

Wieviel 22,- Euro

Wie lange noch bis 27. November 2016

