Heute in Wien: 25.10.2016

Tagestipps für Wien

Morgen ist Feiertag, also ist heute ein Tag zum Feiern! Party-Angebot gibt es jedenfalls genug für euch!

Stimme geben

Die A Capella (also NUR Gesang!) Gruppe Vocafonia stellt ihre CD vor. Wir sind schon ganz gespannt!

Naschmarkt CD – Präsentation

Wo Klaviergalerie Kaisersaal, Kaiserstraße 10/2, 1070 Wien

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Wieviel 10,- Euro

Kunst, oida!

Die Galerie Nathalie Halgand ist ziemlich cool – nämlich im ersten Stock und in einer alten Wohnung. Wenn die Galerie was kann, dann wohl auch die Kunst dort!

Opening Anita Schmid und Amelie Zadeh – in the sense of

Wo Galerie Nathalie Halgand, Stiegengasse 2/3, 1060 Wien

Wann 18:00 – 21:00 Uhr

Wieviel gratis

Auf der Welle reiten …

mit Minor Victories – die kommen nämlich heute in die Ottakringer Brauerei. Viel Spaß dabei!

Waves Vienna encore: Minor Victories

Wo Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Wann 19:00 Uhr

Wieviel 26,- Euro VVK / 33,- Euro AK

Saufbahnbögen

Wir sind wahnsinnig gerne am Gürtel unterwegs. Vor allem, wenn mit 1000%iger Sicherheit überall was los ist, gute Musik läuft und alles was man für den Abend ausgibt (also alle Eintritte) für einen guten Zweck gespendet werden. Hingehen!

Gürtel Connection #2

Wo Stadtbahnbögen-Lokale, Gürtel

Wann ab 20:00 Uhr geht’s bei den meisten los!

Wieviel 1 Eintritt, die aus einer freien Spende besteht – leiwand!

Konzertkultur

Zeit für Musik! Inklusive Afterparty und immer guter Location: Saul Williams im brut.

Saul Williams in concert

Wo brut Wien, Karlsplatz 5, 1010 Wien

Wann 21:00 Uhr

Wieviel 19,-/22,- Euro

Reinhören

Zum letzten Mal!

Ja, wir sind traurig – das Café Leopold sperrt zu. Aber natürlich nicht, ohne noch einmal gebührend zu feiern. Deshalb Klimt-Bärte einpacken und Regenbogen-Glitzer mitnehmen – wir gehen ins Leopold!

Sag zum Abschied laut Tschau, Bussi, Baba

Wo Café Leopold, MuseumsQuartier, 1070 Wien

Wann 22:00 Uhr

