Heute in Wien: 25.10.17

Tagestipps für Wien

Morgen ist Feiertag. Das gehört natürlich ausgenutzt mit einer Reihe an hervorragenden Abendveranstaltungen …

Brot und Kunst

Die BROTFABRIK Wien lädt wieder zum monatlichen GalleryWalk! Bei einem gemütlichen Abendspaziergang habt ihr die Möglichkeit, die aktuellen Ausstellungen zu besuchen. Diesmal machen mit: AnzenbergerGallery, KANTINE in der Brotfabrik, OstLicht. Galerie für Fotografie, ATELIER 10, Hilger NEXT, Hilger BrotKunsthalle, Lichterloh. Die KANTINE in der Brotfabrik versorgt euch an diesem Abend wieder mit Snacks und Getränken. Anmeldungen bitte an isabella.gallerywalk@brotfabrik.wien, da die Teilnehmeranzahl begrenzt ist.

BROTFABRIK GalleryWalk #10

Wo BROTFABRIK, Absberggasse 27, 1100 Wien

Wann 18:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei! (Spende erwünscht)

„Alles begann vor langer Zeit in der Garage meines Elternhauses…

…vom ersten Sud als Hobbybrauer an, hat mich die wunderbare Welt des Bierbrauens nicht mehr losgelassen.“ Michael Neureiter – der Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei – erzählt euch über die Biervielfalt aus dem Hause Ottakringer und Brauwerk. Und er wird euch in die Welt der Biere und ihre G’schichtln entführen. Euch erwartet ein prall gefüllter Abend mit 5 Bieren und 4 exklusiv auf das Bier abgestimmten Speisen. Anmeldung unbedingt erforderlich! Gerne unter biergschichtln@eventplanerei.at oder 0664/2821123.

Bierg’schichtln im Rathauskeller

Wo Winer Rathauskeller, Rathausplatz 1, 1010 Wien

Wann 18:30 – 21:30 Uhr

Wieviel 49,- Euro

Funk Music und Gin Tonic

Die Überschrift sagt ja schon alles! Es spielen Mike Rophone, Justin Hale und Harrison Fire vom FLIEHKRAFT Kollektiv eine Mischung aus Spaceboogie, Funk, Disco und World Music.

INSTANT FUNK meets GIN & TONIC WEDNESDAY

Wo Wirr am Brunnenmarkt, Brunnenmarkt/Ecke Schellhammergasse, 1160 Wien

Wann 19:00 – 23:00 Uhr

Eine Institution feiert Geburtstag!

13 Jahre Elektro Gönner. Das gehört natürlich gefeiert! Mit dabei sind: I-Wolf x madita, Love Good Fail, Andreas F. Lindermayr & Disco Mondo DJ Team aka. Mr. M x Noel Dinse x Walter Daniel.

13 Jahre Elektro Gönner

Wo Mariahilfer Strasse 101/1 (Schulhofpassage), 1060 Wien

Wann 19:00 – 5:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

