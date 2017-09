Heute in Wien: 24.9.17

Tagestipps 24 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Das Wochenende voll Action, Kulinarik und Kunst geht weiter! Heute mit dabei: Ein Zombie-Walk, ein Liegestuhl-Flohmarkt und ein fetter Brunch.

Bauch voll Brunch

Das SNEAK IN in der Siebensterngasse bietet ein sagenhaftes Brunch-Buffet an, bei dem sich sonntags die Menschen um die Plätze reißen. Kein Wunder, denn das Angebot ist wirklich sehr umfangreich und durchgehen schmackhaft. Ein Besuch ist nur mit Reservierung möglich, also am besten schnell eure Plätze sichern und Mägen trainieren – ihr werdet auch dort viel Platz brauchen!

SNEAK IN

Wo Siebensterngasse 12, 1070 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Liegen wie am Strand

Zum Saisonabschluss veranstaltet die Strandbar Herrmann einen Flohmarkt zugunsten der mobilen Jugendarbeit. Gegen eine Spende/Tischgebühr bekommt man einen Tisch und kann seine Flohmarktware verkaufen. Achtung: Nur für Privatpersonen, keine Händler! Ein Highlight des Strandbar Flohmarkts ist, dass man gegen eine Mindestspende von 5,- Euro einen Tranquini-Liegestuhl der Saison 2017 kaufen kann.

Strandbar Herrmann Flohmarkt

Wo Strandbar Herrmann, Herrmannpark, 1030 Wien

Wann 10:00 – 17:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Rauf auf den Sockel!

Der Tag des Denkmals, der vom Bundesdenkmalamt organisiert wird, bietet jedes Jahr österreichweit ein umfangreiches Programm an zahlreichen Kulturstätten. Das Angebot reicht von Besichtigungen und besonderen Führungen sowie Ausstellungen zum jeweiligen Jahresthema. 2017 gibt der 300. Geburtstag Maria Theresias den Anlass das Kulturprogramm rund um das Thema „Heimat großer Töchter“ zu gestalten.

Tag des Denkmals 2017

Wo Arena, Baumgasse 80, 1030 Wien

Wann 12:00 – 20:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Durch die Gassen humpeln

Nach einjähriger Pause gibt es im Rahmen des /slash Filmfestivals heuer wieder einen Zombie-Walk! Am Programm stehen zahlreiche Nebenevents wie Schminken, eine Weinverkostung, ein Konzert und eine Filmvorführung.

/slash Zombie Walk

Wo Treffpunkt: MuseumsQuartier, 1070 Wien

Wann 12:30 – 23:00 Uhr

Wieviel Teilnahme frei!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Brunchen in Wien