Heute in Wien: 24.7.17

Tagestipps für Wien

Guten Montag! Wir starten heute mit französischem Frühstück und arbeiten uns weiter zu einem dichten Kulturprogramm bestehend aus Theater, Kabarett und experimenteller Club-Musik. So kann die Woche gerne losgehen.

Frühstück in Frankreich

Ein wenig französisches Urlaubsflair holen wir uns heute mit einem gemütlichen Frühstück. Ein ofenfrisches Croissant und ein köstlicher Kaffee sind die richtigen Mittel, um am Montagmorgen so richtig in Schwung zu kommen.

Café Français

Wo Währinger Straße 6-8, 1090 Wien

Wann 9:00 – 00:00 Uhr

Marilyn im Pygmaliontheater

Das Pygmaliontheater verspricht für heute Abend mit Geirun Tinos „Marilyn Monroe Prozess“ eine poetisch-realistische Auseinandersetzung mit Ruhm, Einsamkeit, Ehrgeiz und Kunst.

Der Marilyn Monroe Prozess | von Geirun Tino

Wo Alser Str. 43, 1080 Wien

Wann 20:00 Uhr

Wieviel 25,- Euro (Ermäßigungen möglich!)

Kabarett im Rathaus

Schon zum siebenten Mal geht das Wiener Kabarettfestival zur Sommerszeit im Wiener Rathaus über die Bühne. Zur Eröffnung starten Viktor Gernot und Christof Spörk einen Angriff auf die Lachmuskeln.

Wiener Kabarettfestival 2017

Wo Arkadenhof Wiener Rathaus, Rathausplatz, 1070 Wien

Wann ab 18:00 Uhr

Wieviel 31,- Euro

Clubbing im Burgtheater

Wer sagt, dass man den Montagabend nicht zur Clubbing-Nacht machen kann? Im Burgtheater erwartet uns dazu heute zeitgenössische, hybride & experimentelle Club-Musik von einem internationalen DJ-Line-up.

In Dada Social

Wo Universitätsring 2, 1010 Wien

Wann ab 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

