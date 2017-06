Heute in Wien: 24.6.17

24 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Zur Vorspeise servieren wir heute ein veganes Frühstück. Der zweite Gang ist ein Designmarkt beim Museumsquartier. Zur Hauptspeise, wie könnte es anders sein: Wein. Ein vorzügliches Dessert nehmen wir beim Donauinselfest ein.

Vegan ist fad? Nicht hier!

Ihr seid Veganer oder habt vegane Freunde und die herkömmlichen veganen Restaurants öden euch schon an? Dann ab ins Harvest. Keine Spur von langweilig! Das Brunchbuffet ist ergiebig und kreativ zusammengestellt. Es kommen also auch Nicht-Veganer auf ihre Kosten.

Café Bistrot Harvest

Wo Karmeliterplatz 1, 1020 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Design am Vormittag

Nach dem Brunch zieht es uns zum WAMP Designmarkt. WAMP steht für „Where Art Meets People“. Es gibt Produkte aus den Bereichen Fashion, Accessoires, Home Dekor, Kinderprodukte und Gastronomie. Außerdem gibt es coole Workshops. Schaut also vorbei am Vorplatz des MuseumsQuartiers!

WAMP Designmarkt

Wo MuseumsQuartier Vorplatz, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 11:00 – 20:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Wein am Wasser

WEIN & CO sagt in Wien schon fast jedem etwas. Der Weinhändler mit seinen netten Lokalen feiert heute ein Sommerfest. Hoch die Gläser! Um 15,- Euro kann sich durch bis zu 40 Weine an 14 Ständen durchgekostet werden. Veranstaltungsort ist die Summerstage am Donaukanal.

WEIN & CO Sommerfest

Wo Summerstage, Roßauer Lände 17, 1090 Wien

Wann 16:00 – 24:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei! (Verkostung: 15,- Euro; Glaseinsatz: 5,- Euro)

Täglich grüßt das Donauinselfest

Natürlich lassen wir uns eines der größten Events des Jahres auch heute nicht entgehen. Auch (oder vor allem?) abseits der ganz großen Bühnen findet sich einige wirklich tolle Bands. Unser heutiger Geheimtipp: Hot Pants Road Club. Die österreichische Funk- und Soulband spielt von 22:30 bis 24:00 Uhr auf der GÖD/BAWAG PSK Bühne. Hier bleibt kein Tanzbein still – versprochen!

Donauinselfest 2017

Wo Donauinsel zwischen Nordbrücke und Reichsbrücke, Wien

Wann 9:00 – 24:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Quer durch Mariahilf – Teil 2