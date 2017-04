Heute in Wien: 24.4.2017

24 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

In den Montag starten wir mit süßen Teenager-Erinnerungen und dazu passendem Frühstück. Weiter geht es mit Büchern und jüdischer Geschichte, bevor sich der Tag mit Gershwin und viel Herz im Cafè Korb dem Ende neigt.

Don’t you forget about me

Nicht nur für alle, die sich an den gleichnamigen 80er-Jahre Kultfilm erinnern können, wartet im Breakfast Club im Freihausviertel ein gutes und günstiges Frühstück. Tolle Atmosphäre, tolle Frühstückskarte. Was will man mehr an einem Montagmorgen?

The Breakfast Club

Wo Schleifmühlgasse 12-14, 1040 Wien

Wann 8:00 – 14:00 Uhr

Bücher, Bücher, Bücher

Es ist wieder an der Zeit, die Hausbibliothek um ein paar neue Exemplare zu erweitern! Beim Bücherschmaus-Lagerabverkauf von Second-Hand-Büchern bietet sich die nächste Gelegenheit sich neuen Lesestoff aus Belletristik, Sachbüchern und vielem mehr zusammenzustellen.

Bücherschmaus-Flohmarkt

Wo Stumpergasse 54, 14:30-18 Uhr

Wann 14:30 – 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Jom HaSchoah

Der Gedenktag „Jom Ha-Shoa“ soll an die Opfer des Holocaust und die Ghetto-Widerstandskämpfer erinnern. Zu diesem Anlass lädt das jüdische Museum zum speziellen Rundgang und ausgewählten Geschichten zu verschiedenen Ausstellungsobjekten ein.

Gedenktag HamSchoah im Jüdischen Museum

Wo Dorotheergasse 11, 1010 Wien

Wann 17:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Süße Melodien im Cafè

„Ein Abend voller Herz, Witz und Charme“ – wohl wahr, denn die Schweizer Sängerinnen Anja Haeseli und Gabriela Ryffel interpretieren die schönsten Lieder von George Gershwin und werden dazu vom Wiener Pianisten Ronald Sedlaczek begleitet.

Gershwin in Love

Wo Brandstätte 9, 1010 Wien

Wann 19:00

Wieviel Frei Spende!

