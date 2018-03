Heute in Wien: 24.3.2018

Tagestipps 24 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Die Aussicht auf a. ein ausgiebiges Frühstück in Pötzleinsdorf, b. den ressourcenschonenden Erwerb neuer Kleidung, c. die Auseinandersetzung mit Umweltschutzthemen und d. feinsten HipHop am Abend, lässt uns heute mit Freude in den Tag starten.

Bonjour

Wie der Name bereits verrät, dreht sich in dem französischen Lokal (fast) alles um das Frühstück – und das können sie gut, wirklich gut. Warmes – kaltes, einfaches – aufwendiges Frühstück: hier ist für jeden etwas dabei. Wer sich warm genug anzieht, kann anschließend durch den Pötzleinsdorferpark spazieren, bevor es dann weiter stadteinwärts geht.

Petit-Dej

Wo Petit-Dej, Pötzleinsdorferstraße 67, 1180 Wien

Wann 8:00 – 20:00 Uhr

Ich geb‘ dir meins, du gibst mir deins

Ein Schrank voller Kleidung, aber nichts Anzuziehen? Ein Problem so alt wie die Zeit selbst. Um dem Wunsch nach frischem Wind im Kleiderschrank verantwortungsbewusst nachzukommen, bietet sich heute die Gelegenheit, seine ehemaligen gut gepflegten Lieblingsteile gegen neue Favoriten zu tauschen. Wir freuen uns über willkommene Abwechslung und die Umwelt dankt es uns.

Sonnenmarkt Tauscherei

Wo Das Werk, Spittelauer Lände 12, Stadtbahnbogen 331, 1090 Wien

Wann 17:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Positive Impact

Wir müssen über Klimaschutz reden. Bei der größten Klimaschutzaktion der Welt soll vor allem zum Nachdenken angeregt werden: Was kann ich tun, um die Welt zum Positiven zu verändern? Dazu wird es in Kooperation mit footprint.at einen interaktiven Workshop geben, bei dem es um die Themen Nachhaltigkeit und Reduktion des ökologischen Fußabdrucks gehen wird.

Earth Hour Festival

Wo MuseumsQuartier – RaumD, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 18:30 – 23:00 Uhr

Round one

Das neue Format „Marinara“ geht mit vielversprechenden Acts in die erste Runde. Die DJ-Sets von Lex Lugner, Clefco, kidkut und Prokobeats und die Live-Performance von dem Wiener Rapper Melik, werden es einem nicht leicht machen von der Tanzfläche wegzukommen.

Marinara I (Lex Lugner/Melik/Clefco/Kidkut/Prokobeats/ML)

Wo fluc + fluc wanne, Praterstern 5, 1020 Wien

Wann 22:00 – 6:00 Uhr

Wieviel 7,- Euro vor Mitternacht, danach 10,- Euro

