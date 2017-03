Heute in Wien: 24.3.2017

24 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Köstliche Cake Pops und überaus gutes Frühstück gibt’s heute im neueröffneten Crème de la Crème im 8. Bezirk. Abends begeben wir uns dann auf eine musikalische Rundreise im Café Schopenhauer!

Französische Patisserie

Cake Pops, Karottentorte und ganz viele andere Köstlichkeiten gibt’s im Crème de la Crème – der wohl sündhaftesten Neueröffnung in der Josefstadt! Ein wahrer Geheimtipp hier ist das klassische Bio-Frühstück mit selbst gebackenem Brot.

Crème de la Crème

Wo Lange Gasse 76, 1080 Wien

Wann 9:00 – 19:00 Uhr

Musikalische Rundreise

Sgt. Potsckas Lonely Hearts Club Band & Stefan May laden ein auf eine musikalische Rundreise durch die 1960er Jahre mit humorigen Texten vorgetragen von Stefan May! Also ab ins Café Schopenhauer!

Töne & Worte: Sgt. Potschka’s LHCB und Stefan May

Wo Café Schopenhauer, Staudgasse 1, 1180 Wien

Wann 19:00 Uhr

Sleep Technique

Dewey Dell – eine Künstlergruppe aus Italien – sind mit ihrer neuen Arbeit „Sleep Technique“ zurück im brut. Euch erwartet wieder bassiger Sound sowie coole, reduzierte Ästhetik auf der Bühne!

Imagetanz Festival – Dewey Dell: Sleep Technique

Wo brut Wien, Karlsplatz 5, 1010 Wien

Wann 20:00 Uhr

Wieviel 8,- bis 16,- Euro

Party und Pizza!

Wir lieben Pizza und wir lieben Party! Also wieso nicht gleich beides aufeinmal? Heute Abend findet in der Säulenhalle eine freshe Party mit gratis Pizza die ganze Nacht statt!

Pizza & Rap Party in der Säulenhalle

Wo Säulenhalle, Burgring, 1010 Wien

Wann ab 23:00 Uhr

Wieviel 12,- Euro (Abendkasse)

