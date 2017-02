Heute in Wien: 24.2.2017

24 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Auf der Veganmania könnt ihr euch heute durch vegane Köstlichkeiten aller Art schlemmen! Am Abend steht dann der Wiener Flüchtlingsball oder Party in der Grellen Forelle am Programm! Unsere Tagestipps!

Oriental Kitchen!

Schmackhafte orientalische Küche vereint mit freundlichem Ambiente erwartet euch im TEPE in der Berggasse. Die köstlichen selbstgemachten Suppe und Currygerichte laden regelrecht zum Mittagessen ein!

TEPE

Wo Berggasse 29, 1090 Wien

Wann 10:00 – 20:30 Uhr

Vegane Gaumenfreuden

Freunde der veganen Kost aufgepasst – heute findet in der Wiener Stadthalle bereits zum 20. Mal die Veganmania statt! Die Besucher erwartet ein buntes Programm, gute Stimmung sowie vegane Köstlichkeiten aller Art. Vorbeischauen lohnt sich also!

Veganmania

Wo Wiener Stadthalle (Halle E), Roland-Rainer-Platz 1 , 1150 Wien

Wann 15:00 – 23:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Wielange noch bis 26. Februar 2017

Wiener Flüchtlingsball

Das Tanzbein schwingen für einen guten Zweck könnt ihr heute am 23. Wiener Flüchtlingsball im Rathaus! Auch zwei internationale Highlights sind heute am Start: „The Legends of Gypsy Brass“ aus Rumänien und das „Barcelona Gipsy Balkan Orchestra“!

23. Wiener Flüchtlingsball

Wo Wiener Rathaus, Rathausplatz, 1010 Wien

Wann ab 20:00 Uhr

Wieviel 45,- Euro (Vorverkauf) und 48,- Euro (Abendkasse)

It’s Friday Night!

Abshaken bin in die frühen Morgenstunden könnt ihr heute in der Grellen Forelle – denn hier heizen heute Ricardo Villalobos und Dandy Jack aus Chile dem Publikum mit ihren Sounds ordentlich ein!

Party in der Grellen Forelle

Wo Grelle Forelle, Spittelauer Lände 12, 1090 Wien

Wann ab 22:00 Uhr

Wieviel 20,- Euro (vor 23:00 Uhr) und 25,- Euro (nach 23:00 Uhr)

