Heute in Wien: 24.12.2016

24 Tagestipp - Weihnachten (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Frohe Weihnachten, Merry Christmas und Feliz Navidad wünscht euch STADTBEKANNT! Wir haben auch heute paar Tipps für euch wie ihr den Weihnachtstag am besten gestalten könnt!

Walking in a Winter Wonderland

Um sich die Zeit bis das Christkind kommt etwas zu verkürzen, empfehlen wir einen Spaziergang mit den Liebsten in der Winterlandschaft! Der Pötzleinsdorfer Schlosspark in Währing bietet sich ideal dafür an!

Pötzleinsdorfer Schlosspark

Wo Pötzleinsdorfer Schlosspark, 1180 Wien

Wann 8:00 Uhr bis Einbruch der Dunkelheit

Wieviel Freier Eintritt!

Alle Jahre wieder!

Was steht bei euch heute Abend am Tisch? Raclette, Karpfen mit Erdäpfelsalat oder doch Fondue? Aber auch Punsch sollte am Heiligen Abend nicht fehlen – daher haben wir für euch die besten Punsch-Rezepte herausgesucht!

Die besten Punsch-Rezepte

Wo zuhause, am besten gemeinsam mit der Familie!

Ab auf den Christkindlmarkt!

Wie wär’s mit einem gemütlichen Weihnachtsbummel am Christkindlmarkt? So vergeht die Zeit bis das Christkind endlich kommt bestimmt schnell!

Weihnachtsdorf Maria-Theresien-Platz

Wo Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien

Wann 11:00 – 16:00 Uhr

Wieviel Kostenlos!

Legendäre Weihnachtsklassiker

Was wäre Weihnachten ohne die Filmindustrie? Hier ein paar Weihnachtsfilme, die euch auch dieses Jahr bestimmt nicht erspart bleiben!

Weihnachtsfilme – das Best Of

Wo zuhause mit Familie oder Freunden!

Wann den ganzen Tag

Christmas-Party!

Alljene, die heute Abend noch in Feierlaune sind oder Weihnachten nicht feiern, sind heute bei der Weihnachtsfeier in der Grellen Forelle herzlich willommen!

TURBO Weihnachstsfeier

Wo Grelle Forelle, Spittelauer Lände 12, 1090 Wien

Wann ab 23:00 Uhr

Wieviel Freier Eintritt!

STADTBEKANNT



Weitere Artikel

« Wohin in Wien 23.12 – 29.12.2016 Heute in Wien: 25.12.2016 »