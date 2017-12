Heute in Wien: 24.12.17

Tagestipps 24 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Das vierte Kerzlein brennt und das Christkind ist pünktlich! STADTBEKANNT wünscht Frohe Weihnachten. Ihr braucht Ideen für den perfekten Weihnachtstag? Lest rein! Auch wenn ihr heute alleine seid, zahlt sich ein Blick aus …

Alleine?

Alle um euch feiern heute, aber euch ist gar nicht danach zu Mute, weil ihr ganz alleine seid? Das muss nicht sein! Die bekannte Journalistin Hanna Herbst hat gemeinsam mit einigen anderen Freiwilligen ein Fest organisiert für alle, die sonst niemanden haben und nicht wissen wohin. Wenn ihr kommen oder die Veranstaltung unterstützen möchtet, schreibt eine Mail an stillenachtgemeinsamenacht@gmail.com

Kripperl-Action

Ein Klassiker ist natürlich ein Krippenspiel zu besuchen. Zahlreiche Pfarren bieten das heute an, wie zum Beispiel:

Krippenspiel in der Pfarre St. Johann Nepomuk

Wo Nepomukgasse 1, 1020 Wien

Wann 15:15 Uhr

Der romantischste Weihnachtsfilm

Gemeint ist natürlich Love Actually (dt. Tatsächlich… Liebe). Heute in der Originalversion im Haydn Kino!

Love Actually X-Mas @English Cinema Haydn

Wo Mariahilferstraße 57, 1060 Wien

Wann 16:00 – 18:00 Uhr

Wieviel 9,80 Euro (Ermäßigung möglich)

Elegant Speisen

Das Le Méridien Wien ist euer Zuhause an dem privatesten Abend des Jahres. Am 24. Dezember würzt der Chef alle Speisen mit Glück und In Dulce Jubilo. Bei einem 5-Gang Menü inkl. korrespondierenden Weinen erlebt ihr einen exklusiven Weihnachtsabend! Infos zur Reservierung:

Weihnachtsdinner at Le Meridien Vienna

Wo Robert-Stolz-Platz 1, 1010 Wien

Wann ab 18:00 Uhr

Wieviel 105,- Euro

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 23.12.17