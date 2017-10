Heute in Wien: 24.10.17

24 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Mittags ein Burger (der beste von Wien?), am Abend ein Gläschen, ein Spielchen oder ein Filmchen – so darf ein Dienstag gerne öfters sein!

Der beste Burger Wiens?

Manche behaupten, es ist der beste Burger Wiens. Auch wir sagen: Hut ab! Nur von der Außenfassade darf man sich nicht abschrecken lassen. Die ist eher unscheinbar und nicht sehr spektakulär. Die Speisen hingegen um so mehr. Und wo Wein drauf steht ist natürlich auch Wein drin, darauf kann man wetten!

Weinschenke Franzensgasse

Wo Franzensgasse 11 / Schönbrunner Straße 14, 1050 Wien

Wann 17:00 – 24:00 Uhr

Beschwippst shoppen

Der Lifestyle Event Wine in the City verwandelt auch heuer wieder die Wiener Innenstadt in einen wahren Genusspfad mit Late Night Shopping Möglichkeit. Edle Tropfen werden in stilvollen Locations verkostet – und, wo es sich ergibt, wird bei einem Gläschen auch gleich gemütlich eingekauft. Die teilnehmenden Shops findet ihr hier:

Wine in the City

Wann 18:00 – 23:00 Uhr

Wieviel 25,- Euro

Für Spielenerds und alle, die es werden wollen!

Wolltet ihr schon immer mal ein pen&paper-Rollenspiel leiten? Bei diesem Workshop erfährt ihr, wie ihr mit wenig Aufwand zu erfolgreichen Spielleiter werdet. Wie bereite ich ein Abenteuer vor, ohne stunden- und tagelang am Schreibtisch zu sitzen? Wie reagiere ich während des Spiels auf die mehr oder weniger verrückten Ideen der Spieler? Solche und andere Fragen wird Thomas Brandstetter beantworten. Der Kurs behandelt kein bestimmtes Regelsystem, sondern liefert Tipps und Tricks, die für alle Systeme anwendbar sind.

Pen&Paper-Rollenspiele leiten

Wo Museumsquartier (Raum D), Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 18:00 – 21:00 Uhr

Wieviel 30,- Euro

Nastrovje!

Anlässlich des 100. Jahrestages der Oktober-Revolution zeigt das Burg Kino die wichtigsten Filme von Sergei Eisenstein. Der Russe ist wohl einer der wichtigsten Filmemacher der Geschichte! Begonnen wird heute mit STRIKE aus dem Jahr 1925.

Revolution – Eisenstein

Wo Burg Kino Vienna, Opernring 19, 1010 Wien

Wann 20:30 Uhr

Wieviel 9,- Euro





