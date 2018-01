Heute in Wien: 24.1.2018

Tagestipps 24 (c) STADTBEKANNT

Vom Einheimischen zum Internationalem und das an nur einem Tag

Die letzte Nacht der Freiheit, des Abenteuers … vielleicht der Liebe

Hin und her gerissen zwischen männlicher Identitätskrise und der Sehnsucht, die innere Leere zu überwinden, hetzt Anatol durch die Welt des Wiener Fin de siècle. Ein Totentanz, in dem Liebe, Träumen und Tod eng miteinander verknüpft sind.

Max Reinhard Seminar – Anatol

Wo Penzinger Straße 7-9, 1140 Wien

Wann 19:30 – 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt ist freie Spende

Same same but different

An alle Vegetarier aka Voodies schon mal was von not dogs gehört? Die können nämlich mit den amerikanischen Originalen auf alle Fälle mithalten. Serviert in einem Soft-Hot-Dog-Bun mit würzigen Grünkern-Würstchen und authentischen Toppings, eröffnet VOODIES der veganen Fast-Food-Szene neue Dimensionen.

Not Dog Festival

Wo Rechte Wienzeile 1B, 1040 Wien

Wann 11:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Bye bye peng!

Der fancy Vintage Shop peng! der auch speziell ausgewählte Designerware von internationalen Künstlern aber vor allem österreichischen bietet verabschiedet sich mit einem lauten Knall. 50-70% auf Alles. Aber keine Angst, er zieht nur um, also schnell noch coole Sachen sichern.

Peng! Burggasse24

Wo Burggasse 24, 1070 Wien

Wann 11:00 – 20:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

People meet in architecture

Wie wollen wir zukünftig in unseren Städten zusammenleben? Die Veranstaltungsreihe bringt internationale Architekt*innen nach Wien. Die Ausgabe #3 wird von der japanischen Architektin Kazuyo Sejima bestritten. Veranstaltung in englischer Sprache.

IBA-Wien meets Architects #3

Wo Az W Architekturzentrum Wien, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

