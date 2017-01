Heute in Wien: 24.1.2017

24 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Die Eislaufsaison kann beginnen – denn heute eröffnet der Wiener Eistraum am Wiener Rathausplatz! Aber auch Kulturliebhaber kommen heute voll auf ihre Kosten!

Ab auf’s Eis!

Pack die Eislaufschuhe ein und los geht’s! Heute eröffnet der Wiener Eistraum am Rathausplatz und ihr könnt kostenlos ein paar Runden am Eis drehen. Euch erwartet eine riesige Eisfläche und herrliche Köstlichkeiten!

Eislaufen beim Wiener Eistraum [Saisoneröffnung]

Wo Rathausplatz, 1010 Wien

Wann 17:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Kostenlos!

Kunstliebhaber aufgepasst!

Heute Abend könnt ihr kostenlos in die Eröffnung der Ausstellung „Poussin bis David“ in der Albertina. Wer also träumerische französische Zeichnungen sehen möchte, sollte unbedingt vorbeischauen!

Eröffnung | Poussin bis David

Wo Albertina, Albertinaplatz 1, 1010 Wien

Wann 18:30 – 21:oo Uhr

Wieviel Freier Eintritt!

Wie lange noch bis 25. April 2017

Fantastischer Musikgenuss

Mit ihrem Best Of Album „Vier und Jetzt“ begeistern heute die Fantastischen Vier in der Wiener Stadthalle das Publikum!

Die Fantastischen Vier // Wien

Wo Wiener Stadthalle, Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien

Wann 19:15 Uhr

Wieviel 61,- Euro (Sitzplatz) – Tickets

Unser tägliches Brot

Die Dokumentation „Bauer unser“ zeigt die Arbeitsrealität von Bauern in Österreich und Europa. Ihr habt heute die Möglichkeit diesen spannenden Film im CineCenter Wien in der Innenstadt zu sehen. Im Anschluss folgt ein Publikumsgespräch mit Regisseur Robert Schabus!

Bauer Unser / Wien / mit Filmgespräch

Wo CineCenter Wien, Fleischmarkt 6, 1010 Wien

Wann 20:30 Uhr

Wieviel 7,50 – 9,50 Euro (je nach Kategorie) – Tickets

