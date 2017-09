Heute in Wien: 23.9.17

23 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Das Wetter könnte besser sein, aber davon lassen wir uns das Wochenende nicht vermiesen. Denn in Wien gibt es immer etwas zu tun!

Namasté

Stell dir folgenden perfekten Tag vor: Du wirst von der Sonne wachgeküsst (oder vom erfrischenden Regen), hast zwei inspirierende Yoga-Stunden und danach ein gesundes Mittagessen mit deinen Freunden. UND mit dem Ganzen hilfst du auch noch, die Wasserversorgung in Äthiopien sicherzustellen. Interesse? Mehr Infos hier:

Charity Yoga Festival

Wo Sportcenter Donaucity, Arbeiterstrandbadstraße 128, 1220 Wien

Wann 9:30 – 15:00 Uhr

Wieviel 20,- Euro (VVK), 25,- Euro (vor Ort)

Stumme Diener und Zeitungshalter

Der alljährliche Wiener Kaffeehausflohmarkt findet zum 9 . Mal auf dem traditionsreichen Gelände der Kaffeerösterei Julius Meinl statt. Viele Kaffeesieder und Gastronomen räumen ihre Lager und verkaufen größere und kleinere Schätze aus ihrem Fundus.

Wiener Kaffeehausflohmarkt

Wo Julius Meinl, Julius Meinl Gasse 3-7, 1160 Wien

Wann 10:00 – 16:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Schau mir in die Augen, Kleines!

Was geschieht, wenn wir in unserem Alltag kurz inne halten und uns (etwas länger als sonst üblich) entspannt und absichtslos in die Augen schauen? In Städten weltweit treffen sich heute Menschen, um dies herauszufinden. Haltet eine Minute Augenkontakt mit (bisher) Unbekannten im öffentlichen Raum und seid Teil eines weltweiten Experiments.

The World’s Biggest Eye Contact Experiment 2017 – Vienna

Wo Platz der Menschenrechte, MuseumsQuartier, 1070 Wien

Wann 10:00 – 14:00 Uhr

Wieviel Teilnahme frei!

Sauerpizza

Lust auf außergewöhnliche Pizza? Der Sauerteig, aus dem die Pizza gemacht wird, wurde vor zehn Jahren aus einem Apfel und Jogurt als Mutterteig herangezüchtet. Eine besondere Spezialität ist die frittierte Pizza, die als Gesamtpaket an eine Fusion aus Calzone und Langos erinnert, ansonsten empfehlen sich der Büffelmozzarella und die Nachspeisen!

Pizza Quartier

Wo Karmelitermarkt 96, 1020 Wien

Wann 9:30 – 23:00 Uhr

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Fechten Brunchen in Wien »