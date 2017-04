Heute in Wien: 23.4.2017

23 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Dieser Sonntag steht im Zeichen des Laufens: Der Vienna City Marathon geht heute über die Bühne. Nach einem Besuch des Zieleinlaufs genehmigen wir uns ein Schweizer Essen. Am Nachmittag schauen wir auf einen Kunstmarkt bevor wir den Abend bei Film und Musik ausklingen lassen.

Ganz Wien auf den Beinen

Heute ist es so weit: Im „Theatre of Emotions“ öffnet sich der Vorhang. Der 34. Vienna City Marathon geht über die Bühne. Die Sportveranstaltung ist nicht nur für Bewegungsfreunde ein faszinierendes Event. Als Zuschauer – vor allem nahe dem Zieleinlauf beim Rathaus – lässt man sich leicht von der ganz besonderen Atmosphäre mitreißen.

Vienna City Marathon

Wo Zieleinlauf: am Ring Nähe Rathaus/Burgtheater

Wann 9:00 Uhr (Start) – 15:00 Uhr (Zielschluss)

Schweizer Frühstück

Im Gubler & Gubler hat man eine ungewöhnliche Auswahl an Frühstücks- und Mittagsgerichten. Schweizer Köstlichkeiten warten darauf von ihren österreichischen Nachbarn genossen zu werden. Die angenehme Atmosphäre des Lokals rundet das Erlebnis ab.

Gubler & Gubler

Wo Strozzigasse 42, 1080 Wien

Wann 10:00 – 20:00 Uhr

Markt im Stall?

Am Nachmittag schauen wir zum Frühlingsmarkt in der Creau. Das Gelände der ehemaligen Trabrennbahn wird hier kreativ genutzt von Anbietern aus den bereichen Design, Handwerk, Mode, Schmuck und Keramik. Die stillgelegten Pferdeboxen dienen dabei als Verkaufsräume. Auch den kleinen Gästen wird ein buntes Programm geboten.

Frühlingsmarkt CREAU

Wo Meiereistraße Ecke Krieaupromenade, 1020 Wien

Wann 10:00 – 19:00 Uhr

Wieviel 2,- Euro

Stephen King lässt grüßen

Den internationalen Tag des Buches feiern wir heute mit der Stephen-King-Verfilmung Shining des genialen Regisseurs Stanley Kubrick. Der Filmklassiker aus 1980 wird im Rahmen des Primavera Festivals im Top Kino gezeigt. Zur Originalversion auf Englisch gibt es deutsche Untertitel.

Filmvorführung Shining

Wo Top Kino, Rahlgasse 1, 1060 Wien

Wann 19:00 Uhr

Wieviel 7,50 Euro (Ermäßigung möglich)

Kölner Techno

Lena Willikens geistert erfolgreich durch die Undergroundtechnoszene. Die DJ ist dabei nicht auf einen speziellen Stil festzulegen und bewegt sich mutig zwischen den Genres. Für einen Ausflug ins fluc kommt sie aus ihrer Heimtstadt Köln angereist und heizt den Wienern so richtig ein.

DJ Lena Willikens im fluc

Wo fluc + fluc wanne, Praterstern 5, 1020 Wien

Wann 22:00 – 5:00 Uhr

Wieviel 7,- Euro

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Vom Hannovermarkt, Bobopotenzial und der alten Brigittenau