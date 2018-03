Heute in Wien: 23.3.2018

Tagestipps 23 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Heute führt uns die Lust auf Wiener Küche ins Heinz, später begeben wir uns auf Schnäppchenjagd auf den Plattenflohmarkt, führen einen anregenden Diskurs mit inspirierenden Autoren und genießen die musikalische Vielfalt im Loft.

Schmankerl

Das Heinz möchte, dass man sich in den hellen Räumlichkeiten wie zu Hause fühlt, auf der Speisekarte steht deshalb vor allem Hausmannskost. Heute findet hier außerdem ab 13:00 Uhr ein „Spring Pop Up-Event“ statt – angeboten wird Schmuck, Kerzen, Kosmetikprodukte und vieles mehr.

Das Heinz

Wo Das Heinz, Rudolfsplatz 12, 1010 Wien

Wann 11:30 – 23:00 Uhr

Auf Schatzsuche

Bereits zum sechsten Mal findet der Plattenflohmarkt statt, bei dem man außer Vinyl auch Bücher, Zeitschriften, CDs und Tapes erstehen kann. Wer sich einen Moment lang vom Stöbern losreißen kann, kann sich bei Kaffee und Kuchen stärken.

Plattenflohmarkt #6

Wo Fett + Zucker, Hollandstraße 16, 1020 Wien

Wann 17:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Klub Eröffnung

Der Klub 53 ist eine neue Plattform für angehende Autoren, die ihre Bücher abseits vom herkömmlichen Verlagswesen veröffentlichen möchten. Ihnen wird die Möglichkeit gegeben, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und zusammenzuschließen. Außerdem werden bei der Veranstaltung vier Autoren ihre selbst publizierten Projekte vorstellen, für musikalische Untermalung sorgen Speaking Silences und Arthur Alexander.

Klub53 stellt sich vor

Wo Café Benno, Alser Straße 67, 1080 Wien

Wann 19:30 – 2:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Getanzt wird überall

Heute ist auf allen Ebenen des Lofts etwas los: Oben heizen das Ramirez DJ Team und DJ Zeus mit Alternative, Indie und Rock ein, Unten spielen The Minor Deal, KessKess und Isoulate Live-Sets. Danach wird zu Drum and Bass von Body & Soul, Sepia und Co. getanzt.

Club To SAXX

Wo The Loft, Lerchenfeldergürtel 37, 1160 Wien

Wann 21:00 – 5:30 Uhr

Wieviel 10,- Euro

