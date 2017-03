Heute in Wien: 23.3.2017

23 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Indische Küche vom Feinsten, Sprachaustausch und anschließend noch ins Porgy & Bess – das klingt nach einem gelungenen Tag! Unsere Tagestipps!

Indian Cuisine

Lust auf indische Küche? Dann ab ins Tulsi im 9. Bezirk und köstliche traditionelle Spezialitäten genießen. Besonders empfehlen wir das schmackhafte Murgh Makhani oder das klassische Chicken Tikka!

Tulsi

Wo Fluchtgasse 1, 1090 Wien

Wann 11:30 – 14:30 Uhr und 18:00 – 23:00 Uhr

Language Exchange

Auf der Suche nach einem Sprachtandem? Alljene, die eine Sprache lieber zu zweit üben möchten, sollten heute ins caffè latte im 7. Bezirk kommen. Denn hier habt ihr heute Abend die Möglichkeit Spanisch, Französisch, Russisch und viel mehr zu sprechen und neue Leute aus aller Welt kennenzulernen!

Vienna BlaBla Language Exchange

Wo caffè latte, Neubaugasse 39, 1070 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

To love …

Mit seinem neuen Album „To love“ begeistert Thomas David – ein steirischer Sänger und Songwriter – im Porgy & Bess das Publikum. Bereits 2013 erlangte er in Österreich mit seinem Song „Sit On Top“ an Berühmtheit.

Thomas David im Porgy & Bess

Wo Porgy & Bess, Riemergasse 11, 1010 Wien

Wann 19:30 – 22:00 Uhr

Wieviel 22,50 Euro – Tickets

Milch vom Dachs?

Das Dachsmilch-Lollektiv präsentiert euch heute im The Loft Café eine sensationelle Dispersion von Tech, Minimal und Deep House. Viel Spaß beim Nuckeln!

Dachsmilch #6

Wo The Loft, Lerchenfelder Gürtel 37, 1160 Wien

Wann ab 21:00 Uhr

STADTBEKANNT

