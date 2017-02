Heute in Wien: 23.2.2017

23 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Schmackhaftes Tikka Masala, Parallel Vienna im Leopold Museum oder Indie-Rock in der Marx Halle? STADTBEKANNT verrät euch, was heute in Wien los ist!

Curry, Curry …

… nam nam nam! Heute steht indische Küche am Speiseplan! Und wo kann man nicht besser Tikka Masala und Butter Chicken essen als im Nam Nam in der Webgasse! Hier wird täglich ein wechselndes Mittagsmenü um 7,50 Euro bestehend aus Suppe, einer Hauptspeise und Beilage angeboten – sehr empfehlenswert!

Nam Nam

Wo Webgasse 3, 1060 Wien

Wann 11:00 – 14:30 und 18:00 – 23:00 Uhr

Wieviel 7,50 Euro (Mittagsmenü)

Parallel Art!

Im Rahmen der Art Vienna im Leopold Museum zeigt Parallel Vienna seine aktuelle Pop Up Ausstellung „Parallel-Empfehlung“. Euch erwarten Kunstwerke von wichtigen jungen Vertretern der zeitgenössischen Wiener Kunstszene wie etwa Sophie Gogl, Begi Guggenheim und Alexander Ruthner.

Parallel Vienna at Art Vienna

Wo Leopold Museum, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 11:00 – 19:00 Uhr

Wie lange noch bis 26. Februar 2017

Shaken bis zum Morgengrauen

Das sound:frame Festival prägt bereits 10 Jahre lang die audiovisuelle Wiener Kunstszene. Heute wird im brut am Karlsplatz erstmals ein neues Konzept des sound:frame der Öffentlichkeit vorgestellt und bis in die frühen Morgenstunden getanzt!

Sound:frame Relaunch

Wo brut Wien, Karlsplatz 5, 1010 Wien

Wann ab 20:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Indie Sounds aus London

Die britische Band The xx präsentiert heute Abend ihr neues Album „I See You“ in der Marx Halle und lässt die Herzen von allen Indie-Fans höher schlagen! Mit ihren Hits „Crystalised“ und „On Hold“ eroberten sie schon in den letzten Jahren die Charts!

The xx – I See You Tour: Vienna

Wo Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien

Wann 20:00 Uhr (Einlass um 19:00 Uhr)

Wieviel ab 43,75 Euro – Tickets

