Heute in Wien: 23.12.17

Tagestipps für Wien

Wir hoffen für euch, dass ihr schon alle Geschenke zusammen habt. Denn ansonsten müsst ihr euch nicht nur in den samstäglichen Shopping-Wahnsinn stürzen, sondern habt vielleicht auch noch keine Zeit für unser heutiges Programm!

Punsch für Biertrinker

Der perfekte Glühweinersatz für Biertrinker! Glühkriek ist ein belgisches Kirschbier mit weihnachtlichen Gewürzen, wie z.B. Zimt und Nelken, welches sowohl warm als auch kalt genossen werden kann. Für den perfekten Geschmack wird das Kriek kurzfristig auf 70°C erhitzt und anschließend warm getrunken! Kommet und probieret im Beer Store Vienna!

Glühkriek-Treffen

Wo Beer Store Vienna, Wilhelmstraße 23, 1120 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Nach einer alten Fabel benannt …

Bei Tapas aus verschiedenen Ländern und ganz besonders tollen Cocktails lässt sich hier der ein oder andere Abend wundervoll ausklingen, ob lauschig draußen an der Hausmauer oder drinnen mitten im Geschehen. In jedem Fall ist das Lokal der fuchs und die trauben eine große Bereicherung für das Grätzl zwischen der Burggasse und der Westbahnstraße.

der fuchs und die trauben

Wo Kandlgasse 16, 1070 Wien

Wann 17:00 – 1:00 Uhr

Finest 50s Christmas Music

Mit Songs wie „Blue Christmas“ à la Dean Martin, „Here comes Santa Claus“ in der Version von Elvis Presley, „White Christmas“ im Original von The Drifters oder „Last Christmas“ als Twist entführen die OldSchoolBasterds weihnachtlich geradewegs in die Fifties. Zusätzlich heizen sie mit dem Rock’n’Roll von Chuck Berry, dem Soul eines Sam Cooke und der Energie von Little Richard ein. Halleluja!

OldSchoolBasterds

Wo Theater am Spittelberg, Spittelberggasse 10, 1070 Wien

Wann 19:30 – 22:30 Uhr

Wieviel 22,- Euro

Geburtstagsparty

Das Reigen feiert den Geburtstag von Jesus wie jedes Jahr ausgesprochen ausgiebig. Der ehemalige Partyhouse- und Club Couture Resident DJ Andy Norris sorgt mit Klassikern, X-Mas Hits und House für den nötigen Hüftschwungfaktor am Dancefloor.

Happy Birthday Jesus

Wo Reigen Live, Hadikgasse 62, 1140 Wien

Wann 22:00 – 4:00 Uhr

