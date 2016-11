Heute in Wien: 23.11.2016

23 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Der 13A kommt zurück! Was für ein Tag!

Schluss Aus Raus

GuterStoff räumt das Lager! Also wer Stoff braucht – ab in die Glockengasse!

GuterStoff Schluss Aus Raus Flohmarkt

Wo Glockengasse 9, 1020 Wien

Wann 14:00 – 18:00 Uhr

Aufregend!

13A is back! Zumindest für heute. Wer wissen will, wie der Bus in natura ausgesehen hat, unbedingt hinschauen und viele Fotos machen. Diese bitte dann uns schicken. Die Bilder würden wir nämlich für unser nächstes Buch brauchen 😉. Danke!

13A Doppeldecker kommt in die Neubaugasse zurück

Wo Neubaugasse, 1070 Wien

Wann 11:00 – 17:00 Uhr

Gratis Tipps

Wer noch nicht weiß wie Facebook, Twitter, Google+ und so weiter funktioniert, der kann sich heute Tipps für das richtige Social Media Marketing holen. Gratis!

Social Media Marketing – gratis Tipps in Wien!

Wo Operngasse 17-21/5, 1040 Wien

Wann 18:00 – 20:00 Uhr

