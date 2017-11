Heute in Wien: 23.11.17

23 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Nach einem noblen Mittagessen, einer Shoperöffnung und einem interessanten Vortrag wird am Abend zu Alternative abgerockt!

Nobel nobel!

In der Adventzeit bieten beide Restaurants im Hotel Hansen Kempinski, also sowohl das Edvard als auch Die Küche, interessante Specials an. Unter anderem dabei: lukullische Weihnachtsfrühstücke für Genießer, wohltuende Entspannung beim Afternoon Tea und mehrgängige Menüs am Heiligen Abend oder an den darauf folgenden Feiertagen.

Edvard

Wo Schottenring 24, 1010 Wien

Wann 12:0 – 14:30 Uhr, 18:00 – 22:00 Uhr

Leuchtende Pärchen

Die drei Ampelpärchen „Feeling“, „Let’s Go Together“ und „Voice Of Love“ sind seit ihrer Einführung im Mai 2015 zum beliebten Fotomotiv geworden und haben mittlerweile Kultstatus erlangt. Jetzt eröffnet ihnen zu Ehren sogar ein eigene Shop: Die Ampelpärchen leuchten jetzt auch auf T-Shirts, Hoodies, Tank Tops und vielen weiteren Produkten. Schaut vorbei bei der Eröffnung!

Pre-Opening „Ampelpärchen rocks“

Wo Otto Bauer Gasse 19, 1060 Wien

Wann 18:00 – 22:00 Uhr

Von der Ebene auf den Berg!

Ein Abend gestaltet von Jef Verstraeten, einem Kletterer der Jungmannschaft des Alpenverein. Sein Weg in Österreich und beim Alpenverein führte ihn vom Hobbybergsteiger und Gelegenheitskletterer zum Alpinisten. Dabei wurde in Jef eine Leidenschaft geweckt und er entdeckte eine neue Welt, die seine Persönlichkeit und sein Leben komplett wandelte.

Vom Flachländer zum Alpinisten

Wo Alpenverein Austria, Rotenturmstraße 14, 1010 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Wo ist die gute Musik in den Clubs geblieben?

Wir feiern fette neue Tracks unserer Größen und Idole der 2000er Jahre. Es ist genug mit Bum Bum Musik, unendlich langen Crossfades bei 130 bpm und immer wieder „Rock´n Roll Queen“ im Gürtelbogen! Es gibt neuen Stuff von alten Freunden. Laut, Direkt, Heiss!

Back To Alternative

Wo DasBACH, Bachgasse 21, 1160 Wien

Wann 19:00 – 2:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

