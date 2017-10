Heute in Wien: 23.10.17

23 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Yoga, Kultur, Bier und Literatur. Bunter kann ein Montag nicht sein!

Eine Woche gratis Yoga

Ein neuer Yoga-Kurs findet im Aktiv Center im 7. Bezirk statt. Die erste Woche kann dieser kostenlos besucht werden. Unterrichtet wird in Englisch, eigene Matten sollten nach Möglichkeit mitgebracht werden. Die genauen Kursdaten für die ganze Woche findet ihr hier:

Open Yoga Week

Wo Aktiv Center, Seidengasse 32, 1070 Wien

Wann 7:30 – 8:30 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Filmfans aufgepasst!

Filmfans wissen genau, was sie noch bis 2. November täglich machen: Die Viennale besuchen! Das internationale Filmfestival startete in seine 55. Saison, es ist die erste Viennale nach dem Ableben von Direktor Hans Hurch. Einen Überblick, Infos zum neuen Festivalzentrum und zu zwei Filmen des heurigen Programms, „Western“ und „Licht“, lest ihr hier:

Viennale Eröffnung 2017

Wer ist der beste im Biertrinken?

Wer heute Lust hat auf das ultimative Partyerlebnis, der sollte sich ins Travel-Shack begeben. Denn dort findet eine Bierpong Meisterschaft statt. Teams aus jeweils zwei Personen treten gegeneinander an und spielen mindestens drei Spiele.

Travel-Shack B I E R P O N G Trophy XXII

Wo Travel-Shack Vienna, Mariahilfergurtel 21, 1150 Wien

Wann 19:00 – 2:00 Uhr

Wieviel 12,- Euro/Person

Gegen Montags-Trott

Wir boykottieren den Trott! Wir boykottieren schlechte Laune! Wir boykottieren das negative Image von Montag, indem wir uns diesen Abend mit Feinschmeckertexte versüßen und ein Bad im Whirlpool unserer Gemütszustände nehmen. Klingt ja verlockend! Ab zum positiven Poetry Slam!

Po-Po-Positive Poetry! Der Slam der Gönnung

Wo Tunnel Vienna Live, Florianigasse 39, 1080 Wien

Wann 19:30 – 22:30 Uhr

Wieviel 10,- Euro (Ermäßigung möglich)

