Heute in Wien: 23.1.2017

Tagestipps für Wien

Mit Croissant und Kaffee in den Tag starten und danach in die faszinierende Welt der Schokolade untertauchen – was will man mehr? Aber auch für den restlichen Tag haben wir paar Tipps für euch!

Frühstücken auf Französisch

Croissant, Baguette und noch dazu ein herrlicher Kaffee – so ist auf jeden Fall ein guter Start in den Tag garantiert! Wo ihr in Wien am besten französisch frühstücken könnt, erfährt ihr hier!

Französisches Frühstück in Wien

Wo in ganz Wien!

Wann ab 8:00 Uhr

Schoko ohne Ende!

Schoko, Schoko – mjam mjam mjam! Wer schon immer einmal in die Welt der Schokolade untertauchen wollte, sollte unbedingt dem SchokoMuseum im 23. Bezirk einen Besuch abstatten!

Die faszinierende Welt der Schokolade

Wo SchokoMuseum, 1230 Wien

Wann 9:00 – 16:00 Uhr

Wieviel 6,- Euro

Shoppingvergnügen in Döbling

Shoppen ohne Ende könnt ihr heute am Designer Archiv Sale in Döbling! Denn hier bieten heute über 25 Labels ihre Ware zum Verkauf an! Wer also das eine oder andere Schnäppchen ergattern will, sollte auf jeden Fall vorbeischauen!

Designer Archiv Sale 2017

Wo Q19 Einkaufsquartier Döbling, Grinzinger Straße 112, 1190 Wien

Wann 9:00 – 18:00 Uhr

Kabarett am Montag!

Mit täglichen Ärgernissen von Telefonschleifen über Warteschlangen bis hin zu Grantscherben beschäftigt sich „Verflixt und zugenäht!“. Klingt auf jeden Fall nach einem unterhaltsamen Abend!

Verflixt und zugenäht!

Wo Kabarett Simpl, Wollzeile 36, 1010 Wien

Wann 20:00 Uhr

Wieviel ab 27,- Euro – Tickets

