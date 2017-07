Heute in Wien: 22.7.17

Tagestipps 22 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Mit einer ordentlichen Jause bei Wiens ältestem Heurigen stärken wir uns für den restlichen Tag. Drei Großveranstaltungen stehen an: eine sportliche, eine musikalische und eine zauberhafte …

Wiens ältester Heuriger

Heute Nachmittag wagen wir einen Ausflug zum ältesten Heurigen der Stadt! Die 10er Marie liegt mitten in Alt Ottakring. Bei charmant-uriger Atmosphäre wird beim Buffet allerhand geboten: verschiedenste Aufstriche, Knödel, Salate, warmer oder kalter Fleischaufschnitt, Stelzen, Karree, Speck, Käse oder Wurst und Strudel aller Art. Natürlich kann auch á la carte bestellt werden.

10er Marie

Wo Ottakringer Straße 222-224 , 1160 Wien

Wann 15:00 – 24:00 Uhr

Jessas Maria!

Der Jessas Club lädt zu Hofe beim großen Open Air am Schloss Cobenzl. Beim spektakulärsten Blick über Wien und in wunderschöner Garten-Atmosphäre kann feinster Electro genossen werden. Und das fast den ganzen Tag und auf jeden Fall die ganze Nacht lang! Auch für Kinder wird Programm geboten.

Jessas, Open Air auf Schloss Cobenzl

Wo Schloss Cobenzl, Am Cobenzl 94, 1190 Wien

Wann 12:00 – 6:00 Uhr

Wieviel 10,- Euro

Spieltag Eins

Die Österreichische Bundesliga startet heute in die neue Saison. Auch wenn man kein Fußball-Fan ist, kann man die Stimmung im Stadion genießen. Gerade im ersten Spiel der Saison, wenn hoffentlich Spieler und Fans noch motiviert und gut drauf sind 😉 Wiens ältester Bundesliga-Verein SK Rapid spielt gegen den burgenländischen SV Mattersburg.

SK Rapid vs SV Mattersburg

Wo Allianz Stadion, Gerhard-Hanappi-Platz, 1140 Wien

Wann 16:00 – 17:45 Uhr

Wieviel Tickets ab 21,- Euro (Ermäßigung möglich)

Lichterglanz am Wasser

Beim Lichterfest an der alten Donau sind geschmückte Boote, bunte Lampions und venezianische Gondeln nur ein paar der Zutaten, die einen unvergesslichen Abend liefern. Ein riesiges Feuerwerk darf auch nicht fehlen. Wir empfehlen bald dort zu sein und sich rechtzeitig ein Boot bei einer Vermietung zu leihen. Aber natürlich ist es auch vom Ufer aus ein wunderbarer Anblick. Vorsicht: Findet nur bei schönem Wetter statt!

Lichterfest an der alten Donau

Wo Alte Donau, 1220 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

