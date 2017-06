Heute in Wien: 22.6.17

Tagestipps 22 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Nicht nur das Wetter wird heute megaheiß! Auch unser heutiges Programm. Zuerst im Park chillen, dann Kaffee und am Abend entweder Musik am Strand oder Kultur im Theater …

Im Schatten chillen

An Tagen mit über 30 Grad sollte man nichts Anderes tun als im Wasser zu platschen oder in einem schattigen Park zu entspannen. Gott sei Dank geht in Wien beides recht gut! Einer der schönsten Chillerspots ist wohl der Türkenschanzpark.

Türkenschanzpark

Wo Max-Emanuel-Straße, 1180 Wien

Kleine Kaffeepause

Auf groß Essen gehen hat man bei der Hitz oft keine Lust. Heute also eine Kleinigkeit oder überhaupt nur einen Kaffee und was kleines Süßes. Im Café Telegraph gibt es beispielsweise Eclairs in den buntesten Geschmacksrichtungen.

Café Telegraph

Wo Garnisonsgasse 7, 1090 Wien

Wann 8:00 – 19:00 Uhr

Musik und Caipi um die Hälfte

Wenn dann zu später Stunde die Temperaturen erträglicher werden, lässt sich der laue Sommerabend vielerorts genießen. Im Vienna Beach City Club zum Beispiel. Dort werden heute rhythmisch harmonievolle Beats serviert. Wichtiges Detail: Caipirinha gibt’s in der Happy Hour von 18:00 bis 20:00 Uhr um die Hälfte!

Musik am Strand by Musical Collective im VCBC

Wo Vienna City Beach Club, Am Kaisermühlendamm, Neue Donau, 1220 Wien

Wann 14:00 – 23:00 Uhr, Musical Collective ab 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Impro-Kino

Wer lieber noch ein bisschen Kultur genießen will, kommt auch nicht zu kurz. Im Ateliertheater wird eine improvisierte Zeichentrick-Science-Fiction-Serie inszeniert. Der Weltraummechaniker Hilti ist auf einer Odysse durch den Weltall. Jede Episode entsteht bei der Aufführung neu, nur die Mittel sind bekannt: Stimme, Musik und Live-Animation. Neugierig geworden?

Die haarsträubenden Irrfahrten des Hilti

Wo Ateliertheater, Burggasse 71, 1070 Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Wieviel 15,- Euro (Ermäßigung möglich)

