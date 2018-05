Heute in Wien: 22.5.2018

Tagestipps 22 (c) STADTBEKANNT

Egal ob letzter Ferientag oder erster Arbeitstag, der Dienstag hält für jeden ein vielfältiges Angebot an Freizeitaktivitäten bereit.

Ham Ham

Wohlfühl-Essen in Mariahilf. Dank der großen Auswahl an fleischhaltigen, aber auch vegetarischen und veganen Gerichten, kommt das Nam Nam bei allen Indisch-Liebhabern gut an. In den Sommermonaten punktet der Inder zusätzlich mit seinem schönen Gastgarten im Innenhof.

Nam Nam

Wo Nam Nam, Webgasse 3, 1060 Wien

Wann 11:00 – 14:30 und 18:00 – 23:00 Uhr



Labern und habern

Endlich erklärt auch das Schreiberhaus die Sommersaison für eröffnet. Beim chilligen Afterwork im neunzehnten Bezirk werden die Gäste jeden sonnigen Dienstag mit Essen, Drinks und Housemusik von wechselnden DJs beglückt.

Hillside Tuesdays Season Opening

Wo Das Schreiberhaus, Rathstraße 54, 1190 Wien

Wann 17:00 – 24:00 Uhr

Der Geruch der Welt

Hör‘ zu und koste. Autor Paul Divjak liest aus seinem Werk „Der Geruch der Welt“ vor, Haubenkoch Roman Steger verwandelt die Essenz des Essays in vier Gerichte. Jedem Gang liegt ein Thema zugrunde, das unmittelbar mit Divjaks Text in Verbindung steht.

Der Geruch der Welt: Lesung Paul Divjak & Menü Roman Steger

Wo Speisekammer, Tigergasse 31, 1080 Wien

Wann 19:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Lesung + Menü: 45,- Euro

Zwischen Moral und Leidenschaft

Ideologien, Sünden und die Schwierigkeit, eigene Maßstäbe zu entwickeln. Der Regisseur Stephan Kimmig verwandelt die zehn Filme Krzysztof Kieślowskis zu einer dreistündigen Geschichte, in der sich die Darsteller auf die Suche nach Halt und Orientierung begeben.

Derniere: Die Zehn Gebote

Wo Volkstheater Wien, Arthur-Schnitzler-Platz 1, 1070 Wien

Wann 19:30 – 22:20 Uhr

Wieviel Kategorieabhängig: 5,- bis 48,- Euro

Starke Stimmen

Da nicht nur wir, sondern auch das Stummgabel-Team, die Open Air Saison in vollen Zügen genießen möchte, neigt sich die dritte Stummgabel-Saison dem Ende zu. Beim Finalakt verabschieden uns großartige Poetry Slammer, wie Markus Koschuh und Katharina Wenty.

STUMMGABEL Poetry Slam #21

Wo Schwarzberg, Schwarzenbergplatz 10/1, 1040 Wien

Wann 19:30 – 22:30 Uhr

Wieviel VK: normal 9,- Euro, ermäßigt 7,- Euro, AK: normal 10,- Euro, ermäßigt 8,- Euro

Swing it

In der ehemaligen Pferdestallung gibt es für Anfänger heute die Möglichkeit, bei einer Lindy Hop-Schnupperstunde erste Swing Dance Erfahrungen zu sammeln und das Tanzbein zu schwingen. Danach tritt die Vintage Dance Gruppe „The Darling Delilahs“ auf, um uns zu zeigen, wie richtig es geht. Ein Partner ist keine Voraussetzung, Freude am Tanzen schon.

SWING at the horses feat. The Darling Delilahs – 22. Mai 2018

Wo Rondell @ CREAU, U2 Station Stadion, 1020 Wien

Wann 20:00 – 00:00

Wieviel 5,- Euro

Verwirrt durch Washington D.C.

Die sh.asus Wien bietet ihren Mitgliedern und Gästen ein wirklich vielseitiges kulturelles Angebot. Immer wieder werden Filme gezeigt, Spiele-, Poesie- und Disskusionsabende veranstaltet und noch vieles mehr. Heute steht der Film „Burn after reading“ mit Brad Pitt, George Clooney und John Malkovich am Programm.

Film#9: Burn after reading (USA/2008)

Wo sh.asus Wien, Schwarzspanierstraße 15/1/6, 1090 Wien

Wann 20:30 – 23:00 Uhr

