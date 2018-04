Heute in Wien: 22.4.2018

Tagestipps 22 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Jeder Sonntag hat seine eigene Marke. Manchmal ruft die Unternehmungslust, gelegentlich geht es eher gemütlich zu. Was darf es denn heute sein?

Theatre of emotions

42.195 Kilometer, 42.000 Teilnehmer und 1 Million Zuschauer. Egal ob selbst am Start, jubelnd an der Rennstrecke, vor dem Fernseher oder im Café mit Blick auf die vorbeilaufenden Sportler – beim Vienna City Marathon muss man als Wiener einfach dabei sein.

35. Vienna City Marathon

Wo Wien

Wann 9:00 – 15:00 Uhr

Vegetarischer Frühlingsbrunch

Im April kocht das Turnhalle und 7Stern Team jedes Wochenende vegetarisch auf. Das Buffett ist mit hausgemachten pikanten, würzigen, gesunden, frischen, knackigen, süßen und cremigen Köstlichkeiten aus dem Biogarten übersät. Dazu gibt es Kaffee von Hausbrandt, Bio-Brot von Gragger & Cie und diverse Kuchen aus der GoSweet Bakery.

Turnhalle Brunch

Wo Turnhalle im brick-5, Herklotzgasse 21, 1150 Wien

Wann 10:00 – 13:00 Uhr

Wieviel 18,- Euro (Bruchbuffett, inkl. einem Heißgetränk)

Who let the dogs out?

Schuhe, Taschen, Accessoires, Ober-, Unterteile und alles dazwischen. Der Flohmarkt in der Gumpendorfer Straße ist zurück und veranstaltet seinen ersten, und bestimmt nicht letzten, Flohmarkt in diesem Jahr. Auch für Verpflegung ist gesorgt, um dem Shopping-Wahnsinn für einen Augenblick zu entkommen.

If dogs run flea

Wo If dogs run free, Gumpendorfer Straße, 1060 Wien

Wann 13:00 – 19:00 Uhr

Über’s Wasser tanzen

Swingmodus an. Auch wenn man bisher noch keine Erfahrung in Sachen Swing Dance gesammelt hat: ausprobieren ist immer eine gute Idee! Und wenn es doch nicht so gut klappt, macht es auch Spaß bei einem erfrischendem Drink den Swing-Profis beim abshaken zuzusehen.

Swing the boat

Wo Badeschiff, Donaukanal, 1010 Wien

Wann 19:30 – 1:00 Uhr

Wieviel 5,- Euro

