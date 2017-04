Heute in Wien: 22.4.2017

22 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Ein Samstag wie er im Buche steht: Bier am Morgen, Fahrrad zu Mittag, Party am Nachmittag und nochmal Party am Abend.

Bier-Frühstück

Bier schon am morgen, besser gehts nicht! Doch? Na gut. Dann zuerst mal Frühstück. Und zwar heute in der Markterei in der Alten Post. Aber danach dreht sich alles um Bier, denn heute ist das hier das Hauptthema in der Markterei. Verkostet und kauft euch durch das Craft Beer Angebot!

Markterei-Special: Alles Bier!

Wo Martkerei in der Alten Post, Dominikanerbastei 11, 1010 Wien

Wann 10:00 – 24:00 Uhr (Marktbetrieb bis 18:00 Uhr)

Wieviel Eintritt frei!

Fahrrad aus Döbling

Weiter geht´s zum nächsten Markt. Beim Frühjahrsflohmarkt Döbling gibt es einen Marktstand von „Radeln in Döbling“. Dort kann jeder der mag Fahrräder, Teile davon oder auch Scooter oder Skateboards zum Verkauf anbieten und natürlich auch kaufen. Ab 8:00 Uhr können die Objekte gegen eine kleine Gebühr beim Stand abgegeben werden. Der eventuelle Erlös kann bis 17:00 Uhr abgeholt werden. Es zahlt sich natürlich auch sicher aus durch den restlichen Flohmarkt zu schlendern!

„Radeln in Döbling“ auf dem Frühjahrsflohmarkt Döbling

Wo Obkirchergasse, 1190 Wien

Wann 8:00 – 17:00 Uhr

Party am Donaukanal

Obwohl das Tel Aviv schon seit 1. April geöffnet hat, steigt jetzt ihre Beach Opening Party bei freiem Eintritt. Wenn das Wetter mitspielt, sind Partys am Donaukanal absolut unschlagbar. Um 12:00 geht´s bereits los, ab 16:00 gibt´s Musik.

Tel Aviv Beach Opening Party

Wo Tel Aviv Beach 2010, Obere Donaustraße 65, 1020 Wien

Wann 12:00 – 24:00 Uhr

Wieviel freier Eintritt!

Party am Donaukanal, die Zweite

Wenn wir schon da sind, bleiben wir doch gleich am Donaukanal. Im Flex Cafe veranstaltet „Rap im Beisl“ eine Rapnacht der Sonderklasse. Am Ende zeigen Newcomer in Freestylebattles ihr Können. Das Motto des Abends: „Wo die Rhymes fett und das Bier süffig ist!“

Rap im Beisl / Flex Cafe

Wo FLEX, Augartenbrücke, 1010 Wien

Wann ab 21:00 Uhr

Wieviel freie Spende

