Heute in Wien: 22.3.2017

Hofmusik mal anders! Heute Abend könnt ihr im MQ die erfrischenden Sounds von den Nihils lauschen und dabei den einen oder anderen Spritzer trinken. Morgens empfehlen wir ein Bio-Frühstück im CAY am Yppenplatz!

Breakfast Time

Yummy yummy – im CAY am Yppenplatz da schmeckt das Frühstück! Hier ist das Frühstück klassisch: es gibt Kaffee, aber auch Cay, den türkischen Tee, es gibt Semmeln, Croissants, sowie Käse, Schinken und Ei – und alles ist bio!

Frühstück im CAY

Wo Payergasse 12, 1160 Wien

Wann 9:00 – 22:00 Uhr

Hofmusik mal anders!

Mit den erfrischenden Sounds von den Nihils kommt man so richtig in Frühlingsstimmung – und das bei freien Eintritt! Durch ihren Hit „Help Our Souls“ wurden die 3 jungen Österreicher bekannt und heute begeistern sie das Publikum im MQ!

MQ Hofmusik mit Nihils

Wo MuseumsQuartier, Museumsplatz 1, 1070 Wien

Wann 18:00 – 19:30 Uhr

Wieviel Kostenlos!

Poetry Jazz Slam

Jazz und Poetry Slam – 2 Kunstformen vereint – das könnt ihr heute in Ottakring erleben! Während 4 geladene Künstler kunstvoll dichten, werden die Texte von einem Jazztrio musikalisch untermalt!

Blitzlichtgewitter – Wiens Poetry Jazz Slam

Wo Bockkeller, Gallitzinstraße 1, 1160 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

Wieviel 13,- Euro (Vorverkauf) oder 15,- Euro (Abendkasse) – Tickets

Für ein Miteinander …

Im Theater Akzent wird heute ein Zeichen für ein kulturelles Miteinander gesetzt. Denn hier stehen heute neu angekommene Künstler aus Iran, Irak, Afghanistan und Syrien gemeinsam mit Musikern aus Österreich auf der Bühne!

In meiner Hand eine Wolke – für eine Kultur des Miteinanders

Wo Theater Akzent, Theresianumgasse 18, 1040 Wien

Wann 19:30 – 23:30 Uhr

Wieviel 18,- Euro (Vorverkauf) oder 24,- Euro (Abendkasse) – Tickets

