Heute in Wien: 22.12.2016

Gemütlich am Weihnachtsmarkt am Spittelberg schlendern oder doch lieber zum Christmas Afterwork in der Markterei? Was heute in Wien los ist, verrät euch natürlich STADTBEKANNT!

Punschen für einen guten Zweck

Wer heute Punschtrinken und gleichzeitig Gutes tun möchte, sollte zum Punschstand „Verein OeKB karitativ” kommen. Denn mit jedem getrunkenem Punsch, Glühwein oder Glühmost werden Projekte vom UN Women Nationalkomitee Österreich und White Ribbon Österreich unterstützt!

Charity Punsch

Wo Freyung 1, 1010 Wien

Wann 11:00 – 21:00 Uhr

Weihnachtszauber in Neubau!

Wunderschönes Kunsthandwerk, köstliche Feuerzangenbowle und weihnachtlich geschmückte Innenhöfe warten auf euch am Weihnachtsmarkt am Spittelberg – sicherlich einem der schönsten Christkindlmärkte der Stadt!

Weihnachtsmarkt am Spittelberg

Wo Spittelberg (zwischen Siebensterngasse und Burggasse), 1070 Wien

Wann 15:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Christmas Afterwork

Eine kleine Auszeit vom Weihnachtsstress gefällig? Dann ab zum Afterwork in der Markterei Markthalle – denn hier erwartet euch nämliche jede Menge an leckerem Street Food, Snacks, Drinks, Musik und Party!

Markterei Markthalle Afterwork #2 – Christmas Edition

Wo Markterei, Dominikanerbastei 11, 1010 Wien

Wann ab 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Bock auf Kultur?

Bei dem Abschlussfest von „Bock auf Kultur“ könnt ihr zu den Sounds von dunkelbunt, Johann Sebastian Bass und der Coffeeshock Company abtanzen! Außerdem wartet die eine oder andere Überraschung auf euch – ihr dürft also gespannt sein!

Bock auf Kultur Abschlussfest mit dunkelbunt live, Johann Sebastian Bass, Coffeeshock Company, Edgar Tones & The Su’sis

Wo WUK, Währinger Straße 59, 1090 Wien

Wann ab 19:30 Uhr (Einlass um 19:00 Uhr)

Wieviel 15,- Euro (Abendkassa)

