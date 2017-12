Heute in Wien: 22.12.17

Tagestipps 22 (c) STADTBEKANNT

Nur noch zwei Tage! Heute kann man in jedes Lokal der Stadt gehen: Überall ist was los. Das praktische: Man hat noch einen ganzen Tag zum Ausnüchtern vor Weihnachten 😉

Irgendwie Imbiss, aber irgendwie viel mehr

Dieses coole Lokal in der Albertgasse trifft den Hipster-Nerv und ist doch so authentisch, dass man gar nicht mehr weg möchte. Wahrhaftig thailändische Küche, kleine bunte Deko-Gegenstände, liebe Thailänder – was will man denn mehr? Zum Sitzen hat man leider nicht allzu viel Platz, aber auch an den erhöhten Bartischen am Rand lässt es sich ganz gut stehen oder auch auf den Barhockern sitzen. Mahlzeit!

Mamamon Thai Kitchen

Wo Albertgasse 15, 1080 Wien

Wann 11:30 – 21:30 Uhr

Weihnachtliche Kunst

Alte Traditionen neu entdeckt! Ein stimmungsvoller Streifzug zum Ursprung von St. Nikolaus, Lichterbäumen und guten Gaben. Eine Adventführung im Oberen Belvedere.

Adventführung Oberes Belvedere: Geheimnisvolle Weihnachtsreise

Wo Eingang Christkindlmarkt, Belvedere Museum, Prinz Eugen-Straße 27, 1030 Wien

Wann 16:00 – 16:45 Uhr

Wieviel 16,- Euro inkl. Eintrittsticket

Nicht Star Wars, aber fast

Angeführt durch Lord Helmchen und Colonel Sandfurz versuchen sie, die Luft des Planeten Druidia zu entsaugen, denn ihr Heimatplanet leidet unter Luft-verschmutzung. Mel Brooks zieht das gesamte Genre der Science-Fiction-Filme von Star Wars bis Star Trek durch den Kakao: Spaceballs.

Mel Brooks: Spaceballs im Filmcasino

Wo Filmcasino, Margaretenstraße 78, 1050 Wien

Wann 22:15 – 0:15 Uhr

Wieviel 9,- Euro

Tage wie diese

Wer für das heutige Tote Hosen-Konzert keine Karte mehr bekommen hat, muss nicht auf Campino und Co. verzichten: Im Weberknecht steigt ein Tote Hosen-Special bei freiem Eintritt und billigem Alkohol.

TOTEN HOSEN Special im Weberknecht

Wo Weberknecht, Lerchenfeldergürtel 49, 1160 Wien

Wann 22:00 – 6:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

