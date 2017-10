Heute in Wien: 22.10.17

22 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Die Woche neigt sich einem gemütlichen Ende zu. Mit Brunch, Flohmarkt, Musik und allem was sonst noch so dazu gehört …

Die Welt zum Frühstück …

Gemütlich, bunt, chillig, so zeigt sich das Weltcafé seinen Gästen. Nahe am Uni-Campus gelegen, lockt das Café sein überwiegend studentisches Publikum mit herrlichem Fair Trade Kaffee und hausgemachten Köstlichkeiten. Aber nicht nur zum Kaffee trinken kann man hier verweilen – besonders zum Wochenendbrunch sollte man sich hier auch schon mal den Magen vollschlagen. Die Speisen im Weltcafé stammen aus biologischer Landwirtschaft und sind so vielseitig wie die Welt: Egal ob indisch, italienisch, türkisch, nepalesisch oder doch einmal wieder traditionell österreichisch – hier isst man immer vorzüglich, denn das Weltcafé weiß seine Gäste zu verwöhnen!

Brunch im Weltcafè

Wo Schwarzspanierstraße 15, 1090 Wien

Wann 9:00 – 24:00 Uhr

… und das Universum zu Mittag!

Werner Gruber, der Publikumsliebling, Buch-Autor, Kolumnist, Planetariums- und Sternwarten Chef, und Physik-Entertainer in fast allen Disziplinen, ist fulminant auf die Gemeindebau-Uni mit Bierausschank zurückgekehrt und endlich allein!

Grubers Universum

Wo Rabenhof Theater, Rabengasse 3, 1030 Wien

Wann 11:00 – 13:00 Uhr

Wieviel 22,- Euro

Girls just wanna have fun

Hallen-Flohmarkt von Frauen für Frauen! Kleider, Röcke, Hosen, Blusen, Shirts, Schuhe, Taschen, Brillen, Gürtel, Teenie-Mode, etc. Buffet mit warmen Speisen, Umkleidekabinen, Spiegel, Einkaufsackerl-Depot.

Frauen-Flohmarkt

Wo MGC Mode- und Textilgroßhandelscenter St. Marx GmbH, Modecenterstrasse 22, 1030 Wien

Wann 17:00 – 20:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Happy Brass

Bei der Youngblood Brass Band handelt es sich um eine einzigartige Band. Das 10-köpfige Ensemble befindet sich musikalisch gerade an dem Punkt, an dem Soul, Brass Band, Hip Hop und Jazz-Improvisation kollidieren. Wer sie bereits kennt weiß, dass euch ein ganz besonderes Live-Erlebnis erwartet!

Youngblood Brass Band

Wo WUK, Währinger Straße 59, 1090 Wien

Wann 19:00 – 23:00 Uhr

Wieviel 26,- Euro (VVK), 28,- Euro (AK)

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Stilberatung für die Wohnung Viennale Eröffnung 2017 »