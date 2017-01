Heute in Wien: 22.1.2017

22 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Spannende Museumsführungen von Drag-Queens sowie ganz viel Livemusik bietet der heutige Sonntag! Also langweilig wird es einem bei diesem Angebot heute bestimmt nicht!

It’s Drag-Time!

Führungen der ganz besonderen Art werden heute im Kunsthistorischen Museum angeboten! Hier kann man sich nämlich heute von Drag-Queens – so auch von Tiefe Kümmernis – durch die Ausstellungsräume führen lassen!

Drag-Führungen im Kunsthistorischen Museum

Wo Kunsthistorisches Museum, Burgring 5, 1010 Wien

Wann 12:00 – 17:00 Uhr

Naschkatzen aufgepasst!

Am Hof in der Wiener Innenstadt werden Schokoliebhaber heute auf Wolke 7 schweben – denn hier findet noch bis Donnerstag das Italienische Schokoladenfestival statt! Und natürlich gibt es hier jede Menge an handgefertigten Köstlichkeiten zu probieren!

Art&Ciocc – Wien

Wo Am Hof, 1010 Wien

Wann 15:00 – 21:00 Uhr

Wieviel Freier Eintritt!

Wie lange noch bis 26. Jänner 2016

Konzert im Wohnzimmer

Livemusik in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre – was will man mehr? Also seid dabei, wenn die Bands Fin und CinCin heute Abend das Cafe7stern mit ihren Sounds verzaubern!

Fin & CinCin // 7*Stern Wohnzimmerkonzert

Wo Cafe7stern, Siebensterngasse 31, 1070 Wien

Wann ab 20:oo Uhr

Indie Sounds am Gürtel

Heute Abend begeistert Kevin Devine gemeinsam mit der Goddamn Band aus den USA im Chelsea das Publikum! Wer also auf melodische Alternative- und Indiesongs steht, ist hier genau richtig!

Kevin Devine & The Goddamn Band (US) • Wien

Wo Stadtbahnbögen 29-30, 1080 Wien

Wann ab 20:00 Uhr

Wieviel 17,- Euro – Tickets

