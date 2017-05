Heute in Wien: 22.05.17

22 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Frühstücken, eine Autogrammstunde, kulinarische Festspiele und ein literarischer Abend. Der Montag kann sich wieder einmal sehen lassen und wir starten mit tollen Tagestipps in die neue Woche.

A Kipferl a Day…

Wir starten den Tag mit dem Café Haller als perfektes Ambiente für das gemütliche Wiener Frühstück. Dazu müssen wir nicht einmal früh aufstehen, denn die Frühstückskarte gilt den ganzen Tag. So uns der Montag nichts anhaben.

Café Haller

Wo Landstraßer Hauptstraße 103, 1030 Wien

Wann 7:00 – 23:00 Uhr

I was made for loving you

Gerade noch in der Stadthalle, heute schon in der Klangfarbe. Kisslengende Tommy „Spaceman“ Thayer präsentiert seine neue Gitarre und Fans können sich bei der Gelegenheit ein Autogramm abholen.



Meet & Greet with Tommy Thayer of KISS

Wo Klangfarbe Wien, Guglgasse 14, 1110 Wien

Wann 13:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Ein Bravissimo für den guten Geschmack

Die längste weiße Tafel und der größte Schanigarten von Wien liegen dicht beieinander, nämlich dieser Tage am Rathausplatz. Wiener Charme, viel Genuss und zahlreiche kulinarische Höhepunkte warten bei den Festspielen des guten Geschmacks.

Wienissimo – die Wiener Festspiele des guten

Geschmacks.

Wo Rathausplatz, 1010 Wien

Wann ab 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Literarischer Abend im Dritten

Der Literaturpreis „Ohrenschmaus“ widmet sich der guten Sache und unterstützt begabte Menschen mit Lernbehinderung. Was daraus entstehen kann, präsentieren Christina Hendl und Franzobel im Zuge eines bunten Abends.

Lesung zum Literaturpreis Ohrenschmaus, u.a. mit Franzobel

Wo Thalia, Landstraßer Hauptstraße 2a/2b, 1030 Wien

Wann 19:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Brothers‘ Barbershop