Heute in Wien: 21.9.17

Tagestipps für Wien

Drei kulinarische Veranstaltungen versüßen uns den Donnerstag! Ob Kaffee, Schweinsbraten oder Alkohol, ihr findet bestimmt das richtige für euch. Abends radeln wir uns die Kilos dann wieder runter …

Kaffee kosten

Das Beans in der Landstraßer Hauptstraße eröffnet heute den vergrößerten Shop – inklusive hauseigener Espressoröstung und Kostproben! Mit der neuen Sorte „Passione“ erfüllt sich die „Beans-Familie“ zur Geschäftseröffnung einen langgehegten persönlichen Wunsch. 250g Passione gibt’s für jeden Besucher solange der Vorrat reicht! Schaut vorbei und kostet euch durch!

Beans Shoperöffnung

Wo Landstraßer Hauptstraße 81/5b, 1030 Wien

Wann 10:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Den Herbst genießen

Der Kutschkermarkt lädt zum herbstlichen Genusspfad. Auf der Karte steht: Käsebonbons in Blätterteig, Knuspriges Schweinsbratl auf Kraut, Raclettewürfel im Speckmantel und Kürbischili. Läuft euch auch schon das Wasser im Mund zusammen? Dann nichts wie hin!

Herbst Genusspfad

Wo Kutschkermarkt, 1180 Wien

Wann 16:00 – 21:00 Uhr

Afterwork geht immer

Was gibt es schöneres nach einem langen Arbeitstag, als mit Freunden noch einen zu heben? Zum Glück gibt es in Wien zahlreiche Locations für besagtes Vorhaben. Wer also (hauptsächlich) donnerstags Zeit hat und gerne was Trinken gehen möchte – wir haben die wichtigsten Locations für euch aufgelistet!

Afterwork in Wien

Herzig Radeln

Wer statt für die Leber lieber etwas das für das Herz macht, kann heute bei einem gemeinsam Radausflug mitfahren. Für jede Teilnahme bei einer der Ausfahrten von „Herz bewegt“ bis Ende Mai 2018 gibt es eine Rider’s Card von Bike Vienna. Je mehr Karten ihr sammelt, desto besser werden eure Einkaufskonditionen bei Bike Vienna. Route und mehr Infos findet ihr hier:

After Work Bike Ride

Wo Treffpunkt: Steinitzsteg, 1200/1210 Wien

Wann 17:30 – 20:30 Uhr

Wieviel Teilnahme frei!

