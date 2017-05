Heute in Wien: 21.5.17

21 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Mit einem sanft erweckenden Brunch starten wir in einen chilligen Sonntag. Was uns heute sonst noch erwartet: haarschneidende Kinder, gläserne Meerestiere und ein Vintage-Flohmarkt.

Von Farben wecken lassen

Typisch Sonntag: Wir gehen brunchen! Und um dabei so richtig sanft wach zu werden, gehen wir ins Cuadro. Die gewaltige Lichtwand schimmert in unterschiedlichsten Farben, die man schlaftrunken so lange beobachten kann bis man nach dem ersten Kaffee endlich Lust hat mit dem Gegenüber zu sprechen. Bei Schönwetter empfiehlt sich aber dann doch der hübsche Gastgarten. An der frischen Luft wird man nämlich schneller munter.

Cuadro

Wo Schlossgasse 21, 1050 Wien

Wann 9:00 – 23:00 Uhr (Frühstück bis 16:00 Uhr)

Gratis Haarschnitt

Eine richtig coole Idee setzt Darren O’Donnell im Rahmen der Wiener Festwochen um: Im Haarsalon Franz und Gloria schneiden Kinder nach einer kurzen Einschulung von Profis freiwilligen Gäste die Haare. Ob die Gäste die Idee dann auch noch so cool finden? Überzeugt euch selbst. Eintritt und Haarschnitte sind kostenlos. Zu letzteren musste man sich allerdings anmelden.

Haircuts by Children

Wo Franz und Gloria, Schottenfeldgasse 77, 1070 Wien

Wann 12:00 – 16:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Gläserne Tiere aus den Tiefen der Meere

Jeden Sonntag um 15:30 gibt es im Naturhistorischen Museum eine Themenführung. Diesmal werden Glasmodelle von wirbellosen Tieren der Tiefe der Meere gezeigt. Die Sammlung der Modelle von Leopold und Rudolf Blaschka ist im Besitz der Universität Wien.

Themenführung: Gläserne Tiere aus den Tiefen der Meere

Wo Naturhistorisches Museum Wien, Burgring 7, 1010 Wien

Wann 15:30 Uhr

Wieviel 4,- Euro für die Führung + € 10,- Euro Eintritt (Ermäßigung möglich)

Trinken und Shoppen

Zurzeit kann man fast jeden Tag einen Flohmarkt besuchen. Heute ist jener im Cafe Europa dran. Zu kaufen gibt es top Labels (sowohl getragen als auch neu), Vintage Teile und vieles mehr. Das schöne an dem Markt in diesem Kultlokal ist, dass man dann gleich das Wochenende bei einem oder mehreren Gläschen ausklingen lassen kann.

Flohmarkt im Cafe Europa

Wo Cafe Europa, Zollergasse 8, 1070 Wien

Wann 11:00 – 18:00 Uhr (Cafe hat bis 5:00 Uhr geöffnet)

Wieviel Eintritt frei!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Der Tag des Handtuchs