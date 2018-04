Heute in Wien: 21.4.2018

Tagestipps 21 (c) STADTBEKANNT

Der Himmel ist so wolkenlos und die Sonne steht so hoch wie noch nie in diesem Jahr. Allerhöchste Zeit also, aus dem Haus zu gehen und die unterschiedlichen Einflüsse, die Wien so besonders machen, auf sich wirken zu lassen.

Flohmarkt mit Geschichte

Viele der moderneren Flohmärkte sind, von ihrem Konzept her, von dem ursprünglichen Flohmarkt Begriff abgekommen und gehen in eine neue Richtung. Der Flohmarkt in der Obkirchergasse erinnert daran, wie das Ganze vor 49 Jahren ausgesehen hat, so lange gibt es ihn nämlich schon. Von A bis Z gibt es hier alles zu kaufen und verkaufen. Private, sowie Geschäftsbetreiber treffen aufeinander und bieten ihre Waren im lebhaften Getümmel zu Schnäppchenpreisen an.

Flohmarkt Obkirchergasse

Wo Oberkirchergasse, 1190 Wien

Wann 8:00 – 18:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Pho‘ sure

Authentischer Pho nach Rezept der vietnamesischen Mutter und hausgemachten Reisnudeln. Muss noch mehr gesagt werden? Bei diesem phonomenalen Wetter bietet es sich besonders an, Pho und Dim Sum mitzunehmen und im nächstgelegenen Park zu schlürfen. Nach einem Spaziergang entlang der Mariahilfer Straße, kann man es sich zum Beispiel im Burggarten gemütlich machen.

Ivy’s Pho House

Wo Ivy’s Pho House, Mariahilfer Straße 103, 1060 Wien

Wann 11:00 – 23:00 Uhr

Ab in die Versuchsanstalt

Beim diesem neuen Festival wird Vielfältigkeit groß geschrieben: zu bunt, zu jung, zu alt gibt es nicht. Zwischen aufstrebenden Poeten und osteuropäischer Tanzlaune ist auch traditionell-österreichische Kunst vertreten, wie der Titel des Festivals vielleicht schon vermuten lässt.

Festivaleröffnung! Testreihe Wienerlied

Wo WUK, Währinger Straße 56, 1090 Wien

Wann 19:00 – 24:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei

Besuch aus Amsterdam

Das junge Plattenlabel für experimentelle elektronische Musik bittet zur Releaseparty der neuen EP von Yoong. Der DJ und Produzent kommt dafür aus den Niederlanden angereist und wird mit ANTONIA XM und Amblio, den Gründern des Labels Ashida Park, im Celeste einheizen.

Ashida Park x wellwellwell goodbye

Wo Celeste, Hamburgerstraße 18, 1050 Wien

Wann 22:00 – 6:00 Uhr

Wieviel 3,- Euro vor 23:00 Uhr, danach 6,- Euro

