Heute in Wien: 21.2.2017

21 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Heute ist in Wien Kultur angesagt! Hinter den Spiegeln, Poetry Slam oder Roots-Reggae? STADTBEKANNT verrät euch, was heute in der Stadt los ist!

Cuisine française!

Französische Küche vom Feinsten wird im Basilicum in Meidling angeboten! Besonders beliebt sind hier die Quiches, aber auch der Schweinebraten soll deliziös sein! Auf jeden Fall einen Besuch wert!

Basilicum

Wo Arndstraße 79, 1120 Wien

Wann 17:00 – 22:00 Uhr

Fremde Ohren

Mitglieder des Klangforums stellen vor dem Konzert ihren individuellen Zugang zur Musik des Abends vor – ein sehr interessanter Blick hinter die Kulissen und eine Antwort auf die Frage, wie Musiker hören!

Science? Fiction! Hinter den Spiegeln

Wo Wiener Konzerthaus, Lothringerstrasse 20, 1030 Wien

Wann 18:30 Uhr

Poetry Slam!

Freunde der Dichtkunst, aufgepasst – heute steht im SCHWARZENBERG ein Poetry Slam der Sonderklasse am Programm! Denn heute battlen sich Elias Hirschl, Phillip Schwarzer, Tereza Hossa, Adina Wilcke und Simon Tomaz um die Krone der Dichtkunst!

STUMMGABEL Poetry Slam #11

Wo SCHWARZENBERG, Schwarzenbergplatz 10, 1040 Wien

Wann 19:30 Uhr

Wieviel 9,- Euro (Vorverkauf) oder 10,- Euro (Abendkasse)

Roots-Reggae aus Wien

Die Wiener Band Dubblestandart gilt als internationale Größe. Heute präsentiert die Band um Paul Zasky ihr Album „Dubrealistic“ im ORF Radio Kulturhaus und begeistert das Publikum mit lässigem Roots-Reggae!

Wo ORF RadioKulturhaus, Argentinierstraße 30a, 1040 Wien

Wann 20:00 Uhr

Wieviel 17,- Euro – Tickets

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Club Dual