Heute in Wien: 21.12.17

Tagestipps 21 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Nach einem guten Frühstück sind wir vor allem für den Abend gut gerüstet: Wir tanzen heute auf drei Partys unterschiedlichster Art …

Frühstück im Florianihof

Das Café Florianihof ist für den Start in den Tag eine Empfehlung, von den traditionellen Klassikern bis zu amerikanisch anmutenden Variationen ist hier alles dabei. Auch eine feine Zeitungsauswahl kann man zu seinem Illy Kaffee genießen.

Café Florianihof

Wo Florianigasse 45, 1080 Wien

Wann 7:30 – 22:30 Uhr

Afterwork und -party

Kurz vor dem Weihnachtsfeste hauen nochmal alle eine ordentliches Afterwork raus! So auch „Büroschluss“ und das „Le Meridien“. Bei freiem Eintritt gibt es hippe 80s und 90s Musik, coole Getränke und köstliche Snacks in eleganter Atmosphäre. Afterparty steigt übrigens im Platzhirsch: Mit Stempel vom Afterwork kommt ihr auch dort gratis rein.

Büroschluss. The real Afterwork Party.

Wo Le Meridien. Robert-Stolz-Platz 1, 1010 Wien

Wann 18:00 – 24:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Höllische Weihnachten

Satanic Panic bei der alljährlichen Weihnachtsfeier des /slash Filmfestivals: Wer 2017 überlebt hat, weiß längst, dass das Böse regiert. Insofern wird dem Beelzebub Tribut gezollt mit zwei okkulten Meisterstücken, die schon allein aufgrund der jeweils vorkommenden, beunruhigenden Ziegen-Szenen ganz vortrefflich miteinander kommunizieren. Vor und zwischen den Filmen werden selbst gebackene Kekse und Punsch serviert. Infos zu den Filmen:

7. /slash X-mas ft. Hagazussa & Der Antichrist

Wo Filmcasino, Margaretenstraße 78, 1050 Wien

Wann 19:00 – 2:00 Uhr

Wieviel 9,- Euro für einen Film, 16,- Euro für beide

In der Wanne singen

Zum zweiten Mal findet in der Fluc Wanne im Wien die Konzertreihe „Shakesbeats“ (presented by „the Message“) statt. Als Headliner kommt dieses Mal Edgar Wasser in die Hauptstadt, um mit seinem provozierenden Rap die Bühne zum Beben zu bringen. Als besonderes Goodie für Früherscheinende bekommen die ersten 150 BesucherInnen eine gratis Split 7″ Schallplatte von Edgar Wasser und Philiam Shakesbeat.

Shakesbeats Vol.2: Edgar Wasser, Philiam Shakesbeat, Chaotix

Wo fluc + fluc wann, Praterstern 5, 1020 Wien

Wann ab 20:00 Uhr

Wieviel VVK: 16,- Euro, AK: 19,- Euro

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Oh Tannenbaum! Kaiserliche Wagenburg »