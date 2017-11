Heute in Wien: 21.11.17

Tagestipps 21 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Kunst zum Frühstück, Pipifein zu Mittag, Motivation und Intelligenz am Abend!

Was macht dieser Raffael da?

24 renommierte Spezialisten aus aller Welt präsentieren bei diesem Symposium heute und morgen ihre neuesten Forschungsergebnisse zu Raffaels Kunst. Die Vorträge geben Einblicke in die Geschichte der Zeichnungsforschung, in neue Zuschreibungen an Raffael, in seine Antikenrezeption und seine Zeichenmethoden bis hin zu Unterzeichnungen auf Gemälden, Raffaels Entwurfspraxis, die Verwendung unterschiedlicher Zeichenmaterialien, sowie Raffaels Einfluss auf andere Künstler.

Symposium: Raffaels Zeichnungen

Wo Albertina Museum, Albertinaplatz 1, 1010 Wien

Wann ab 9:00 Uhr

Wieviel Teilnahme im Eintrittspreis (max. 12,90 Euro) inkludiert, Studenten nach Anmeldung frei

Pipifein und kunterbunt

Wow, wir lieben diese Eatery und Bar, die Wien ein bisschen mehr zur Weltstadt macht. Beeindruckendes Interieur wird hier gepaart mit spannenden Esskreationen zum Teilen, für die man den Hunger vielleicht zu Hause lassen sollte, wohl aber Gusto zum Experimentieren mitbringen darf. Und auch die Cocktails sind ein Erlebnis für Auge und Gaumen. Reservierung dringend angeraten!

Birdyard

Wo Lange Gasse 74, 1080 Wien

Wann 11:30 – 2:00 Uhr

Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das!

Wir als Generation Y sind überschwemmt von tollen Möglichkeiten, die wir am liebsten alle ergreifen würden. Der Freizeitstress und FOMO sind allgegenwärtig, in der Uni hanteln wir uns von Deadline zu Deadline und freiwillig engagieren wollen wir uns auch noch. Wie wir das zeitlich alles unter einen Hut bringen, es gleichzeitig genießen können und trotzdem spontan bleiben, lernt ihr hier!

How to get things done

Wo Sachsenplatz 4-6, 1200 Wien

Wann 18:30 – 21:30 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Pub-Quiz für Wissenschaft-Nerds

„Österreich forscht“ lädt zum ersten Citizen Science Pubquiz ein! Ihr kennst euch aus in der Welt der Wissenschaft? Ihr seid gerne in netter und geselliger Runde? Ihr liebt Rätsel verbunden mit gutem Essen und erfrischenden Getränken? Dann seid du bei „Pub forscht“ genau richtig!

Pub forscht

Wo Beaver Brewing Company, Liechtensteinstrasse 69, 1090 Wien

Wann 19:00 – 22:00 Uhr

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Buchtipp: Das Buch der Tiere