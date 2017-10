Heute in Wien: 21.10.17

Tagestipps 21 (c) STADTBEKANNT

Der Samstag macht weiter, wie die ganze Woche getan hat: Mit hervorragendem Programm!

Die größte der Welt?

Riesig, vielseitig, rustikal und bodenständig gut präsentiert sich die etablierte Pizzaria Frascati in der Barnabitengasse. Immerhin behauptet die Pizzeria von sich, die größte Pizza Wiens zu servieren. Zudem entsprechen Einrichtung, Musik und Personal des Lokals so gut wie jedem Italien-Klischee. Das kann durchaus unterhaltsam sein und bietet Urlaubsatmosphäre mitten in der Stadt!

Pizzeria Frascati

Wo Barnabitengasse 3, 1060 Wien

Wann 11:00 – 23:00 Uhr

Bücher zum Schleuderpreis

Neues Semester – neuer Abverkauf! Books4Life leert sein Lager und gibt hervorragende Stücke zum Schleuderpreis heraus. 2,- Euro für jedes Buch und zusätzlich 5+1 gratis! Der Erlös geht an Spendenpartner.

Bücher-Lagerabverkauf

Wo Books4Life, Skodagasse 17, 1080 Wien

Wann 12:00 – 16:00 Uhr

Wieviel Eintritt frei!

Neuer Club, neues Glück

Viele Gerüchte. Manches stimmte, vieles nicht. Alles wartet auf den „Club Schwarzenberg“. Es ist schwierig sich vorzustellen, dass aus dem ehemaligen Stadtkino nun Wiens modernster Club gebaut wurde. Mal sehen, ob gehalten, was versprochen wird!

Club Schwarzenberg – Opening Weekend Part Two

Wo Schwarzenbergplatz 7, 1030 Wien

Wann 23:00 – 6:00 Uhr

Wieviel 13,- Euro

