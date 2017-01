Heute in Wien: 21.1.2017

21 Tagestipp (c) STADTBEKANNT

Endlich ist Wochenende! Ihr habt Lust auf Party, Livemusik und Unterhaltung, aber wisst noch nicht genau wohin? Keine Sorge, wir helfen euch mit einigen Tipps aus!

Winter Party!

Auf der sommerlichen Winterparty „Innen/Nacht“ für Filmschaffende und Freunde könnt ihr heute bei einem tollen Line Upin der Kunsthalle am Karlsplatz euer Tanzbein schwingen! Klingt nach jede Menge Spaß!

Innen/Nacht in der Kunsthalle am Karlsplatz

Wo Kunsthalle Wien Karlsplatz, Wien

Wann 20:00 – 23:00 Uhr

Offene Bühne für Talente

Wer sehen will, wenn sich die Talente Wiens auf der offenen Bühne des Burgtheaters ausprobieren, sollte heute Abend unbedingt ins Kasino am Schwarzenbergplatz kommen! Und vielleicht steht ihr ja am Schluss selbst auf der Bühne!

VorstellBar

Wo Kasino am Schwarzenbergplatz, Schwarzenbergplatz 1, 1010 Wien

Wann ab 20:00 Uhr

Wieviel 7,50 Euro

Happy Birthday!

Der Radiosender FM4 feiert heute Geburtstag – und das gehört ausgiebig gefeiert! Also ab in die Ottakringer Brauerei und Bier trinken ohne Ende!

FM4 Geburtstagsfest 2017

Wo Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Wann ab 20:00 Uhr

Wieviel 29,- Euro (Vorverkauf) oder 33,- Euro (Abendkasse)

Noche de Salsa

Wer heute Abend bei den Wiener Stadtbahnbögen unterwegs ist, sollte unbedingt im Fania Live vorbeischauen – denn hier kann man bei feinster Salsamusik bis in die frühen Morgenstunden tanzen!

Salsakonzert: Manteka im Fania Live

Wo Fania Live, Stadtbahnbögen 22-23, 1080 Wien

Wann ab 21:00 Uhr

Wieviel 8,- Euro

