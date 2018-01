Heute in Wien: 21.1.18

Tagestipps 21 (c) STADTBEKANNT

Tagestipps für Wien

Nach einem genialen Burger ist man ready für drei Kultur-Giganten: Den erfolgreichsten japanischen Animationsfilm aller Zeiten, einen der wichtigsten österreichischen Musiker und einen der besten Poetry-Slams der Stadt!

Na hawidere!

Im Hawidere gibt es heute ganz besondere Burger: Zusätzlich zur normalen, reichhaltigen Auswahl kommen heute Wagyu Rind vom Wagyuhof Mostviertel sowie Steak (Filet faschiert) vom Schneeberglandrind auf den Grill. Diese Burger gibt es nur solange der Vorrat reicht!

Sunday & Monday Burger Club

Wo Hawidere, Ullmannstraße 31, 1150 Wien

Wann 16:00 – 22:00 Uhr (geöffnet bis 2:00 Uhr)

Anime-Kunst

Der erfolgreichste japanische Animationsfilm aller Zeiten kommt in zwei Special Screenings endlich auch ins Filmcasino. YOUR NAME beginnt als Gender Bender Teenager-Romanze mit Body Switch Twist, bewegt sich aber bald in noch viel größere Universen. YOUR NAME ist nicht nur einer der schönsten und bewegendsten Filme des Jahres, sondern auch einer der intelligentesten.

YOUR NAME. Special Screenings im Filmcasino

Wo Filmcasino, Margaretenstraße 78, 1050 Wien

Wann 18:45 – 20:30 Uhr

Wieviel 10,72 Euro

Gypsy Jazz vom feinsten!

Harri Stojka, die österreichische Antwort auf Django Reinhardt zeigt heute im Camera Club wie Gypsy Jazz gespielt wird. Diese Musik-Legende muss man gesehen haben! Mit dabei: die neu formierte EXPRESS Reunion Band. Vor und nach dem Konzert beschallt der legendäre DJ Lessi den Mainfloor, Pezo Fox den 2. Floor.

Harri Stojka (Live in Concert)

Wo Camera Club, Neubaugasse 2, 1070 Wien

Wann 19:00 – 2:00 Uhr

Wieviel ab 37,- Euro

Alltagsgeschichten

Beim TAGebuch findet monatlich auch 2018 eine Zeitreise in die Jugend statt, denn die schönsten Geschichten schreibt das Leben, das zeigt der Tagebuch Slam immer wieder aufs Neue! Und die HeldInnen des Abends lesen aus ihren original Tagebüchern vor. Ihr wollt mitmachen? Dann meldet euch bei: diana@liebestagebuch.at

49. TAGebuch Slam Wien

Wo TAG, Gumpendorfer Straße 67, 1060 Wien

Wann 19:00 – 21:30 Uhr

Wieviel 9,- Euro

